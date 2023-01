Krypto behöver fler offentliga företag

Saker och ting var rosa i kryptovalutans värld redan 2021.

En börs med namnet Coinbase offentliggjordes i april till en värdering av 86 miljarder dollar. Det var det första stora kryptoföretaget som blev börsnoterat. De förklarades omedelbart en finansiell jätte på Wall Street, dess börsvärde var större än de börser den handlades på. Nasdaqs börsvärde var 26 miljarder dollar, medan ICE (moderbolag till NYSE) värderades till 67 miljarder dollar.

Det var mot denna bakgrund som Circle, emittenten av USD Coin, världens femte största kryptovaluta och näst största stablecoin, tillkännagav sina egna planer på att flyta offentligt. Den var värderad till 4,5 miljarder dollar och planerad att handlas på New York Stock Exchange under tickern CRCL i slutet av året.

Circle började sedan brottas med marknadsandelar genom sitt USD Coin från rivalen Tether, och kryptopriserna fortsatte att stiga. I februari 2021 fördubblades dess värdering till 9 miljarder dollar. Och sedan förändrades allt.

När världen övergick till en stram monetär miljö, med kurser som steg som svar på inflationskrisen, sjönk priset på risktillgångar. Krypto var den värsta drabbade, med marknaden helt härjad.

Detta slog sönder Circles planer på att bli offentliga, och företaget avbröt dem så småningom i december. Ett bra sätt att bedöma hur dålig timingen skulle ha varit, om Circle hade blivit börsnoterad, är att titta på aktiekursen på Coinbase (jag skrev en djupdykning om Coinbases svåra situation här ).

Även efter 45% för att börja det nya året ligger börsvärdet fortfarande på 13 miljarder dollar, en minskning med 85% från dess värdering på 86 miljarder dollar när den blev börsnoterad. Med detta i åtanke är det inte svårt att se varför Circle valde att låta affären sluta.

1/ Some big @circle news. This morning, we announced the termination of our proposed deSPAC transaction. While disappointing that we did not complete SEC qualification in time, we remain focused on building a long-term public company. https://t.co/R0XYfCFD54

— Jeremy Allaire (@jerallaire) December 5, 2022