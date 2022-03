Europeiska centralbankens ordförande Christine Lagarde sa också denna vecka att ryssarna använder digitala tillgångar för att undvika sanktioner.

Grundaren av den Ukraina-baserade kryptobörsen Kuna och förvaltaren av Crypto Fund of Ukraine Michael Chobanian föreslår att Binance måste utredas för potentiell samverkan med Ryssland om sanktioner.

I kommentarer som rapporterades av CoinDesk på torsdagen bad Chobanian Europeiska unionen att ta det steget för att avgöra om den ledande kryptobörsen verkligen hade "samarbetat" med Ryssland för att hjälpa Putins regering att undvika sanktioner.

Chobanian, även chef för Blockchain Association of Ukraine, sa till publikationen att han skulle be om ursäkt om undersökningar visade att Binance inte hade gjort något fel. Men han tillade att om det bekräftas så skulle EU behöva hantera det.

Anklagelserna dök upp förra veckan, där Binance flyttade för att motbevisa Kuna kryptobörsgrundarens anklagelser.

.@KunaExchange founder @ChobanianMike claims Binance has yet to make its promised $10 million donation to Ukraine.

"No one knows where it went," he says.

He also raises questions around the exchange supporting Russian rubles for transactions: https://t.co/eSA5Qh05sR pic.twitter.com/NdOcCDIAn4

— CoinDesk (@CoinDesk) March 18, 2022