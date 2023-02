Kryptomiljardärer förlorar miljarder på kryptomarknaden – experter förutspår att Metacade kommer att skjuta i höjden

Kryptomiljardärer är bland dem som har drabbats värst av kryptokraschen 2022, genom att ha sett hur miljarder dollar försvinner från sina investeringar. Att kryptomarknaden har varit så pass skakig kan inte minst hänföras till hur en rad stora namn inom krypto, såsom Luna och FTX, har ansökt om konkurs. Dessutom har den bredare globala ekonomin kämpat på grund av en mängd olika utmaningar. Detta gjorde att kryptomiljardärer förskräckt fick titta på när värdet på deras innehav sjönk nästan över en natt.

Dessa händelser skadade många investerares förtroende, men de goda nyheterna för kryptomiljardärer och de som vill ta sina första steg inom världen för kryptoinvesteringar är att vissa projekt fortfarande kan erbjuda stora potentiella vinster. En av dessa är den nya plattformen för blockkedjespel – säg hej till Metacade!

Vad är Metacade?

Metacade är världens första virtuella onlinespelarkad som utnyttjar blockkedjeteknik för att erbjuda spelare det bredaste utbudet av Play-to-Earn-spel (P2E) i metaverse. Projektet syftar till att samla spelentusiaster på en enda plats, med målet att bygga en community med likasinnade individer samtidigt som spelare och GameFi-fans får möjlighet att bestämma över plattformens framtida riktning.

P2E-funktionalitet är den primära attraktionen som ser ut att kunna locka spelentusiaster till navet. Till skillnad från många andra plattformar för metaverse-spel, vilka förlitar sig på en enda titel för att locka spelare, har Metacades omfattande spelbibliotek något för alla spelare, oavsett spelstil och önskemål. Oavsett om man är en spelare som helst spelar för skojs skull mot sina vänner eller en seriös turneringsspelare, är man välkommen till Metacade och har chans att tjäna kryptobelöningar.

Hur fungerar Metacade?

MCADE är valutan som driver Metacades plattform. Den underbygger varje aspekt av projektet, tillhandahåller den finansiering som flödar in i spelarnas plånböcker och står i centrum för att placera Metacade i spetsen för metaverse-spelrevolutionen.

Intäkter genereras genom flera kanaler; några från communityn och andra från externa källor. Metacades medlemmar kan satsa MCADE för att kunna delta i onlineturneringar och prisdragningar. Därigenom kan de ha chans att kamma hem lukrativa prispotter som en del av Compete2Earn-programmet. Spelare kan även tjäna krypto genom att spela pay-to-play-titlar, precis som de skulle göra i en fysisk videoarkad.

Extern finansiering hämtas från annonsering på navet och genom försäljning av utrymme till andra spelutvecklare som då kan släppa spel på Metacade genom launchpad-programmet. Från första kvartalet 2024 kommer intäkter även att kunna inhämtas från att Web3-företag betalar för att lägga upp de mest spännande karriärmöjligheterna på plattformens jobbannonsplats, som en del av ett innovativt Work2Earn-initiativ.

Samtidigt kan communityn få tillgång till ytterligare intäktsströmmar vid sidan av den primära P2E-mekanismen. En av dessa är genom att lyckas i Compete2Earn-turneringar, medan en annan är Create2Earn-systemet, där användare belönas i krypto för sociala interaktioner med navet. Ju mer innehåll de skapar, desto mer tjänar de. Det som belönas är bland annat spelrecensioner, kunskapsdelning och att delta i livechatten.

Metacade: Driver GameFi-innovation

En av de nyaste idéerna som väcker intresset för Metacade är deras banbrytande Metagrant-system. Detta ser ut att kunna ta plattformen till nya höjder, samtidigt som det ger stöd till den bredare Web3-sektorn genom att främja och investera i nya idéer.

Utvecklare uppmuntras att skicka in idéer på exklusiva nya spel till en pool, där MCADE-innehavare kan rösta på dem. De mest populära bidragen beviljas finansiering från plattformens kassa. På så sätt kan utvecklarnas idéer förverkligas, och spelarna kan spela de spel de allra helst vill. Systemet lanseras under Q3 2023, och den första titeln planeras att lanseras under Q1 2024.

Metagrant-programmet ger Metacades community större självständighet när det gäller att bestämma riktningen för navet och öppnar upp tillgång till några av de bästa och mest spännande nya titlarna inom Web3. Det kommer alltså vara helt community-stödda spel som fyller plattformens arkad.

Kan MCADE nå $1 år 2023?

Den hype som Metacade har genererat genom sin pre-sale har varit fenomenal. På endast 11 veckor har $6m samlats in. Den siffran fortsätter att skjuta uppåt när investerare flockas till MCADE, vilket potentiellt cementerar det som en av årets bästa kryptoinvesteringar.

Priset på MCADE är för närvarande $0.014 och kommer att öka i värde till en slutlig nivå av $0.02 när denna pre-sale avslutas. Prognoser pekar på att när MCADE väl når börserna kan intresset skjuta i höjden. De som har investerat tidigt i MCADE:s pre-sale kommer sannolikt att behålla sitt innehav med en HODL-strategi och där se de vinster som drar iväg rejält. Till dessa ser det sedan ut som att ytterligare investerare kommer att komma, vilka kämpar för att lägga vantarna på det återstående utbudet. Indikationerna på att MCADE:s pris då tar sig igenom $1-nivån 2023 inte orealistiska.

Köp MCADE nu: potentiellt 2023 års bästa GameFi-investering

Med ett pris på $0.014 ser MCADE definitivt undervärderad ut, även med tanke på nuvarande baisseartade marknadsförhållanden. Den enormt uppskattade och genomtänkta färdplanen, i kombination med Metacades stora långsiktiga potential, betyder att det kan bli en enastående investeringsmöjlighet 2023.

Även om investeringar i MCADE inte snabbt kommer att kunna ersätta kryptomiljardärernas förlorade miljarder, är MCADE sannolikt en riktigt bra kryptoinvestering för alla kryptoinvesterare.