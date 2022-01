Kryptovalutor har drabbats av misshandel de senaste veckorna och spårar förluster på aktiemarknaderna under omfattande försäljningar beroende på inflation och centralbankernas penningpolitik.

Kryptomarknaden har sett det totala börsvärdet sjunka från toppar på 3 biljoner dollar i slutet av förra året, till att för närvarande sväva runt 1,7 biljoner dollar. Samtidigt har de flesta kryptovalutor tappat mer än hälften av sitt värde i amerikanska dollar sedan början av den bredare marknadsnedgången i november.

Men trots de baisseartade utsikterna över marknaderna, tror kryptoanalytiker Justin Bennett att tjurmarknaden inte är klar än.

I kommentarer som delades när Bitcoin och andra kryptotillgångar kämpade för att studsa från veckans låga nivåer, noterade Bennett att det är möjligt för "en till smälta" innan en annan korrigering tar över. Han ser det senare scenariot ske i slutet av 2022 eller början av nästa år.

“Jag tror inte att kryptotjurmarknaden har tagit slut. Marknader kraschar inte när alla förväntar sig att de ska göra det, och just nu förväntar sig alla det," säger analytikern.

— Justin Bennett (@JustinBennettFX) January 26, 2022