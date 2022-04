Kryptor blandade, Nexo ökar efter Binance-notering

Kryptomarknaden som helhet är idag blandad. Anmärkningsvärda vinnare är Nexo och SKALE Network, vars SKL-token ökade i värde med 12%.

Toppkryptor

Bitcoin förblev oförändrad under de senaste 24 timmarna och handlades för $39 500 i skrivande stund. Binance Coin var den största vinnaren i topp 10, med en ökning med 4%. Terra tappade cirka 3% av sitt värde.

Dogecoin steg med 1% och registrerade vinster på cirka 3% under de senaste sju dagarna. Veckans största topp 10 förlorare är XRP, med en minskning med 13% under de senaste 7 dagarna. Utanför topp 10 tappade NEAR Protocol 4%, vilket gör att den veckovisa nedgången är strax under 23%.

Största rörelserna

Utanför de 20 bästa lade ApeCoin till 8%, vilket förde dess veckovisa vinster till 52%. PanCake Swap är också upp med knappt 8%.

Den överlägset största vinnaren bland de 100 bästa är Nexo. Den 65:e största krypton efter börsvärde ökade med 15% efter att Binance meddelade att de hade noterat den.

En nära tvåa är SKALE Network, som växte med 12% efter att Skaleverse, deras första officiella Twitter-utrymme, gick live.

Kava har ökat med cirka 5% under de senaste 24 timmarna, vilket gör veckouppgångarna till 18%. Det är ett av få mynt som stänger 7-dagarsperioden i grönt. Idag nådde myntet en ny all-time high och bröt börsvärdet på 1 miljard dollar.

De största förlorarna idag är Zilliqa (-6%), Waves (-7%) och The Graph (-11%). STEPN:s GMT har tappat 11% idag, men den stänger fortfarande veckan i grönt med +9%.

Trendande

Den överlägset största vinnaren idag är WonderHero, ett P2E-mobil RPG-spel där spelare kan tjäna sällsynta NFT:er och sälja dem på en peer-to-peer-marknadsplats.

Teamet tror på att skapa ett balanserat universum där spelare på olika nivåer kan ge varandra inkomstmöjligheter samtidigt som de har roligt. Plattformens token WND ökade med 6 407% idag och handlas för $0,46 i skrivande stund.