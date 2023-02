Kryptospelarkaden Metacade har potential till 10x vinster år 2023! Här är allt du behöver veta

Investerare som letar efter potentiella vinster 2023 har blivit imponerade av nyheten att Metacades första steg i sin pre-sale har sålt slut inom några veckor. Det är nämligen så att hausseartade investerare pumpade in investeringar i den nya plattformen för kryptospel för över $6m.

Eftersom MCADE:s pre-sale fortsätter att locka stort intresse även i efterföljande rundor, förutspår vissa experter att tidiga investerare kan få 10x vinster 2023.

Metacade kan bli årets köp

Framåtblickande investerare och kryptospelentusiaster har alltså tidigt strömmat till Metacades pre-sale. De ser stor potential i plattformens mål att leverera det mest omfattande utbudet av online-arkadspel i metaverse.

Momentumet bakom denna pre-sale har tagit ytterligare fart i steg 3, vilket indikerar att värdet på Metacades utility krypto och den valuta som driver plattformen, MCADE, kommer att stiga på kort sikt. Även på lång sikt finns potentiellt enorma vinster att hämta hem, då utsikterna att de höga målsättningarna kommer att realiseras under de kommande åren ser goda ut.

MCADE:s pris sattes till $0,008 per token i beta-fasen av denna pre-sale. I det sista och nionde steget av denna pre-sale är MCADE:s värde satt att stiga till $0,02. Förväntningarna är att priset kan dra iväg ytterligare i värde när MCADE blir tillgängligt för allmänheten.

Hausseartade investerare är övertygade om Metacades grymma långsiktiga potential, som anges i deras omfattande och ambitiösa whitepaper . Detta, i kombination med den bredare förväntade explosionen i GameFi-sektorn under de kommande fem åren och planer på att placera sig själva i centrum för kryptospel under många år framöver, innebär att MCADE har potential att uppnå 10x vinster i år.

Hur högt kan MCADE nå 2023?

Värdet på MCADE kommer att stiga under varje steg under dess pre-sale, vilket kulminerar i ett värde på $0,02 per token när krypton förbereder sig för sin IDO. Myntet kommer sedan att lanseras på decentraliserade börser (DEX) och köpare globalt kommer sannolikt att kämpa för att lägga vantarna på MCADE.

Tidiga investerare förväntas inneha sina mynt med en HODL-strategi i väntan på ett enorm boom i MCADE:s värde. Med ett begränsat fast utbud på 2 miljarder tokens förväntas efterfrågan på MCADE öka enormt på centraliserade och decentraliserade börser, vilket kan leda till en ökning av priset allt eftersom MCADE etablerar sig som en solid kryptospeltoken.

MCADE:s stora nytta gör det till en ännu mer attraktiv möjlighet för investerare att lägga vantarna på. Valutan kan nämligen användas på en mängd sätt över hela Metacades plattform. Förväntningarna är att värdet kan ge 10x vinster, med en värdestegring på mellan $0,10 och $0,20 – en realistisk prognos för 2023.

Är kryptovaluta en bra långsiktig investering?

Mellan 2016 och 2021 ökade antalet kryptoinnehavare globalt med nästan 60 gånger. Även om marknadsförhållandena under 2022 var riktigt tuffa, drivet av kollapsen av några stora namn på kryptomarknaden, såsom FTX, och pessimistiska globala ekonomiska förhållanden, fortsätter antalet investerare och plattformar att växa.

Dessutom förväntas kryptospelmarknaden växa ungefär 70 % på årsbasis för att bli en industri på $63 miljarder år 2027. Metacade är utmärkt positionerad för att dra nytta av denna tillväxt med sitt oöverträffade utbud av arkadspel online.

Kryptovärlden växer snabbt, med ett ständigt ökande antal användningsområden, så att förutsäga framtiden är svårt. Men i takt med att olika länder, som El Salvador, börjar godkänna krypto som ett genuint internationellt betalningsmedel, ser det ut som att framtiden för kryptomarknader är otroligt positiva.

Vad är Metacade?

Metacade bygger en helt ny plattform som är värd för det mest omfattande utbudet av digitala arkadspel i metaverse, och blir det första projektet i sitt slag som lanseras i kryptospelvärlden. Metacade är byggd på Ethereums blockkedja kommer att vara värd för ett brett utbud av Play-to-Earn-titlar (P2E). Därigenom kan spelentusiaster träffa likasinnade individer, bygga ett nätverk och tjäna kryptobelöningar när de spelar.

Vidare är Metacade ett projekt som sätter communityn i centrum. Det erbjuder spelare och användare en rad olika intjäningsmekanismer utanför P2E-kapaciteten, där medlemmar belönas för sociala interaktioner med plattformen. Inom kort kan de dessutom ansöka om avlönade jobb, inklusive sådana som speltestare – både hos Metacade och i den bredare Web3-branschen.

Metacade: Driver GameFi-utvecklingen

Metacade har som mål att gå långt bortom den traditionella sfären av kryptospelplattformar inriktade mot P2E genom att driva innovation i den bredare GameFi-branschen. Detta möjliggörs genom plattformens banbrytande Metagrant-system. Utvecklare kan därigenom skicka in ansökningar om finansiering för att stödja skapandet av nya exklusiva titlar. Dessa bidrag presenteras sedan för MCADE-innehavare som röstar på sina favoriter.

Metacade överlåter alltså kontrollen över vilka spel som kommer att utvecklas till communityn. Detta är en nytänkande approach inom spelbranschen, och låter GameFi-industrin dra fördel av att plattformar faktiskt erbjuder spel som spelarna själva vill spela. Samtidigt ger detta välbehövlig exponering och utvecklingserfarenhet till de mest begåvade spelutvecklarna, vilka dessutom kan komma i kontakt med de nyaste och bästa Web3-experterna via Metacade. Du förstår alltså att Metacade på flera sätt kan ligga steget före sina konkurrenter.

Metacade: Förutspås bli det bästa kryptospelmyntet med 10x vinster 2023

MCADE:s pre-sale ger investerare en unik möjlighet att köpa krypto i ett av de mest spännande kryptospelprojekten i metaverse. Det aktuella priset på $0.014 i fas 3 av denna pre-sale ser undervärderat ut, även under dagens förhållanden på björnmarknaden.

Experter förväntar sig att Metacades pre-sale kommer att sälja slut snabbt i varje stadie, vilket enligt många investerare gör MCADE till något av ett “must have” innan priset ökar. I och med att 10x vinster ser möjligt ut 2023, är det nu som investerare har den bästa chansen att plocka in MCADE i sina portföljer.