Kryptovalutor fortsätter att möta tryck nedåt eftersom sentimentet över aktiemarknaden också tynger kryptotillgångarna.

Den populära kryptoanalytikern och handlaren Michael van de Poppe har lyft fram nästa möjliga drag för flera altcoins, inklusive Polygon (MATIC), Fantom (FTM) och Enjin Coin (ENJ).

Analytikern lyfter också fram de tekniska utsikterna för två andra altcoins – Woo Network (WOO) och Verasity (VRA).

Van de Poppe tror också att flaggskeppskryptovalutan Bitcoin kan se en anständig studs och bryta till prisnivån på $46 000. Detta följer kryptovalutans flip över $40 000 efter en kort nedgång till bottennivåer på $39 600 på måndagen.

https://twitter.com/CryptoMichNL/status/1480632972021747719

När det gäller altcoins, säger analytikern att Fantom-priset skulle kunna se ytterligare en körning, utanför stora stödnivåer. Han ser på FTM/BTC-paret som en indikation på den hausseartade motståndskraften och noterar att 0,0005 BTC är en bra ingångspunkt för myntet.

Michael van de Poppe tror att FTM, tillsammans med Cosmos (ATOM) och Chainlink (LINK), är några av de altcoins som har visat stor styrka den senaste tiden. Han säger att om Bitcoin-priset "löser sig", så skulle FTM vara en av dessa altcoins att titta på.

Once #Bitcoin is done and settles down for a bit, you'd want to jump onto the coins that have been showing strength in the past weeks already.

I'd consider $FTM, $ATOM, $LINK as some of the coins that are showing massive strength recently.

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) January 8, 2022