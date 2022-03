KuCoins Into the Cryptoverse 2022-rapport visar att nästan hälften av den tyska befolkningen ser krypto som en del av "finansens framtid."

35% av investerarna gör det för passiv inkomst.

Fler kvinnor visar nyfikenhet 2022, med 53% av dem som visar intresse.

En färsk rapport från den globala kryptobörsen KuCoin tyder på att 44% av tyskarna är "motiverade" till kryptovalutor som en investering.

Denna andel av befolkningen tror också att kryptovaluta är "finansens framtid", noterade börsen i sin rapport "Into The Cryptoverse 2022".

16% av tyskarna i åldern 18-60 äger eller handlar med krypto

Insikterna från studien återspeglar Tysklands "uppsättning tydliga regler som är tillämpliga på kryptovalutor", enligt en sammanfattning av rapporten.

Speciellt var Tyskland det första landet som erkände Bitcoin som en "värdeenhet", klassificerad som ett "finansiellt instrument". Det hände 2013 och är en utveckling som verkar ha haft stor inverkan på antagningsfrekvensen i landet.

Som ett resultat av lagstiftningsutvecklingen sa 44% av de tillfrågade att de funderar på att köpa och investera i krypto. Enligt rapporten är nästan hälften av befolkningen övertygad om att krypto kommer att bli framtiden för finans.

16% av tyskarna i åldern 18-60 år äger kryptovalutor eller har handlat dem under de senaste sex månaderna, där 41% av dessa investerare planerar att öka sina investeringar 2022. Ytterligare 13% sägs vara kryptonyfikna.

När det gäller kön står män för 69% av investerarna i kryptovaluta, medan 53% av de kryptonyfikna är kvinnor.

Totalt sett undersöker 77% av dessa "kryptonyfikna" investerare potentiella digitala tillgångar att köpa. Enligt KuCoin är detta en statistik som pekar på de mycket höga nivåerna av kryptokompetens i landet.

Satsa och låna ut toppinvesteringsprodukter

Rapporten antyder att det växande antagandet av kryptoinvesteringar i Tyskland beror på att digitala tillgångars växande attraktionskraft är en källa till passiv inkomst. Och denna förmåga att generera avkastning på kryptoinvesteringar gör att investeringar i kryptovaluta blir vanliga i landet.

Enligt studien tar 35% av investerarna positioner för passiva inkomstmöjligheter. Samtidigt ser 30% krypto som ett pålitligt värdelager och 29% säger att kryptotillgångar ger ett medel till ekonomiskt oberoende.

När det gäller specifika investeringar för passiv inkomst, föredrar i genomsnitt 24% av investerarna att satsa krypto framför att hålla banksparkonton. Kryptoutlåning kommer härnäst på 13%.

Rapporten om Tyskland är den andra i KuCoins Into The Cryptoverse 2022-uppställning, efter Turkiet. Börsen planerar att släppa ytterligare rapporter under 2022.

Globala trender för ägande och användning av krypto för 2021 visade att Nigeria toppade de globala listorna, med Singapore, Thailand och Filippinerna också där uppe. Asien, Afrika och Sydamerika visar den snabbaste tillväxten.