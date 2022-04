Litecoin (LTC) visar lite svaghet – Hur kommer prisåtgärden fungera?

Kryptorallyt som vi sett under de senaste två veckorna har äntligen tagit en paus. De flesta mynt verkar ha dragit sig tillbaka en aning, medan andra har handlats i sidled under större delen av denna vecka. Litecoin (LTC) är inte annorlunda. Myntet har fallit runt 5% under de senaste 24 timmarna. Här är den senaste utvecklingen:

LTC:s tillbakadragande kommer även när on-chain-data visar ökad aktivitet

Myntet har stigit ganska rejält från sin lägsta punkt i år.

Vi förväntar oss att LTC kommer att konsolideras i och runt $120 innan nästa etapp upp.

Datakälla: Tradingview

Litecoin (LTC) – Förstå prisåtgärden

En sak som borde ge LTC-investerare mycket hopp är det faktum att aktiviteten i kedjan är ganska imponerande. Transaktionsvolymerna är fortsatt höga och detta kan bara vara positivt för framtiden. Det är därför säkert att dra slutsatsen att den senaste tidens avtagande fart till stor del har påverkats av den bredare rörelsen på marknaden.

Men trots detta finns det några baisseartade tecken, särskilt på kort sikt. Till exempel har LTC fallit något från sin 50-dagars SMA. Momentumindikatorer pekar också nedåt. Vi räknar dock inte med något kraftigt fall.

Faktum är att LTC sannolikt kommer att konsolideras i och runt $120. Även om reträtten på något sätt fortsätter, förväntar vi oss att myntet kommer att få starkt stöd på $116. Efter det kommer Litecoin att återuppta sin uppåtgående trend och kan nå $200 under andra kvartalet.

Är Litecoin (LTC) en bra investering?

Ja, om du vill bygga en bra portfölj av kryptotillgångar kommer LTC att vara ett värdefullt övervägande. På kort sikt finns det fortfarande mycket uppåtpotential för LTC.

Ge det bara tid att konsolidera och när det faller till runt $116, överväg att köpa. Myntet kommer sannolikt att fortsätta sin hausseartade lopp på kort sikt.