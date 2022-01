Livepriset på Lucid Lands idag är $0,057 med en 24-timmars handelsvolym på $3,3 miljoner. Lucid Lands har gått ner 19,60% under de senaste 24 timmarna. Om du attraheras av unika egenskaper och vill lära dig hur och var du kan köpa Lucid Lands, är den här guiden för dig.

Eftersom LLG är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa LLG med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa LLG just nu, följ dessa steg:

Vi föreslår Binance eftersom det är en av världens ledande multi-asset handelsplattformar, en börs och plånbok allt-i-ett med några av de lägsta avgifterna i branchen. Den är också nybörjarvänlig och har fler betalningsmetoder tillgängliga för användare än någon annan tillgänglig tjänst.

Du måste skapa din plånbok, ta reda på din adress och skicka dina mynt dit.

Gå till SushiSwap och anslut din plånbok till den.

Nu när du är ansluten kan du byta till 100-tals mynt, inklusive {coin].

Lucid Lands är det första decentraliserade NFT play-to-earn-spelet på BSC-nätverket som integrerar både 3D-animerade spel-NFT och 2D unika datorgenererade kollektiva NFT-marknadsplatser. Varje unik NFT Heroes kommer att ha sitt inneboende värde som komplimenterar rariteten, som kan handlas på marknaden. Dessa samlarföremål används i spelet som kommer att aggregera golvpriset enligt dess egenskaper och aktivitet.

Med tanke på hur svårt det är att komma med en korrekt förutsägelse av kryptovaluta, bör du aldrig ta några beslut som påverkar din ekonomi före en djupgående marknadsanalys. Investera inte mer än du har råd att förlora.

Det kan gå dåligt för tillfället, men Price Prediction har en hausseartad utsikt. År 2022 förutspås priset på Lucid Lands nå en lägsta nivå på $0,066. LLG-priset kan nå en högsta nivå på $0,079 med det genomsnittliga handelspriset på $0,068. De förutspår att det kommer att nå ett minimum av $0,100 år 2023. Lucid Lands-priset kan nå en högsta nivå på $0,11 med ett genomsnittspris på $0,10 under hela 2023.

År 2024 förutspås priset på Lucid Lands nå en lägsta nivå på $0,14.

