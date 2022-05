Jag åt en hälsosam dos ’humble pie’ idag, så den här artikeln kanske kan fungera som en form av terapi.

Jag pratar om Terra, dess inhemska token Luna och dess UST stablecoin. För att snabbt sammanfatta är UST ett algoritmiskt stablecoin som tekniskt sett inte stöds av någonting (håll ut med mig, Luna-tjurar). Varje gång 1 UST präglas, bränns 1 LUNA och vice versa.

Detta bibehåller peg till $1, men vad händer när det är så mycket säljtryck att UST faller under peg? Det skrämmer folk.

Och när folk är rädda säljer de UST, av rädsla för att peg bryts.

Det utlöser mer rädsla, vilket utlöser mer försäljning, som utlöser mer rädsla och så vidare och vidare och vidare. Om jag var på en striktare ordräkning, kunde jag bara ha kallat det en löpning till banken. Vi såg detta idag, med UST-de-pegging, som handlades ner så lågt som 88 cent för cirka trettio minuter sedan (för närvarande på 90 cent).

Jag var en av de där rädda människorna. Faktum är att jag sålde min UST för 95 cent på dollarn, och svalde en ganska obekväm förlust på 5%, som beskrivs i Twitter-tråden nedan, som jag skrev när tårarna rann nerför mitt ansikte och föll på mitt tangentbord.

I just sold majority of my $UST at 95 cents on the dollar.

Putting together a quick thread on why, while the the egg is still fresh on my face.

And yeah, gun to my head, I still think the peg survives.

🧵1/6 https://t.co/ruToLdAvf6

— Dannii Ashmore (@FearlessIntern) May 9, 2022