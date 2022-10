Majoriteten av Bitcoin-adresserna är nu under vatten

Bitcoin har varit en av de snabbast accelererande tillgångsklasserna i historien.

Handlade för bråkdelar av en slant för 14 år sedan sprang den hela vägen upp till nära $69 000 förra året.

Det är mot detta sammanhang med upprörande vinster som visar hur anmärkningsvärt det är att det mesta av Bitcoin-utbudet nu är förlustbringande. Jämför man det aktuella priset på Bitcoin med det pris till vilket mynten inom varje adress senast flyttades, är endast 49,4% av adresserna i vinst.

Bortsett från ett par korta besök under 50% i september, är detta första gången sedan covid-paniken i mars 2020 som majoriteten av Bitcoin-adresserna har hamnat i minus.

Mänsklig känsla

Kanske finns det en lektion i FOMO här någonstans.

Det är häpnadsväckande hur mycket pengar som strömmade in på kryptomarknaderna under pandemin, med kryptovaluta som ständigt finns i mediabevakning, Zoom-chatrum och mainstream-medvetande, att huvuddelen av nätverket nu är under vatten.

Att zooma ut ytterligare till Bitcoins start 2010 visar hur priset verkligen ökade under senare år – såväl som antalet adresser i vinst sjunker därefter när musiken slutade spela.

Det här visar oss egentligen ingenting som vi inte redan vet, men jag tyckte ändå att det understryker hur brutal denna björnmarknad har varit. När man ser tillbaka på björnmarknaden 2018 nåddes botten när adresserna i vinst sjönk under 40%.

I mars 2020, även om det var en extremt avvikande månad eftersom det var när coviden verkligen kom, sjönk vi under 45%.

I det sammanhanget har vi en bit kvar att gå här. Men vad är det egentligen för sammanhang? Jag tror faktiskt att mätvärden från tidigare kryptovintrar här är i stort sett irrelevanta. Krypto har utvecklats för mycket för att kunna jämföras med den tiden längre, när likviditeten var så knapp och Bitcoin var begränsad till avlägsna hörn av internet. Det var inte en vanlig finansiell tillgång, så jag är tveksam till att dra för mycket av att studera dessa tidsperioder.

För det andra inträffade de tidigare cyklerna inte i samband med en björnmarknad för alla finansiella tillgångar. Aktiemarknaden har producerat ostoppbara uppgångar sedan 2009, vilket var året Satoshi Nakamoto i huvudsak uppfann krypto när han publicerade Bitcoin Whitepaper.

Låt mig därför vara väldigt tydlig: krypto har aldrig funnits medan det har funnits en bredare marknadsbjörn, eller – vågar jag säga det – lågkonjunktur. Med det i åtanke måste jämförelser med tidigare cykler göras försiktigt. Detta är inte ett fall av att bara vänta på att oundvikligen studsa tillbaka.

Kanske är det precis vad som kommer att hända. Vem vet – men min poäng är att sådan blind optimism är felplacerad. Detta är en aldrig tidigare skådad miljö för krypto.

Och fler adresser än att inte vara förlustbringande visar hur långt vi har fallit.