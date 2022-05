Mot bakgrund av all genomgripande dysterhet på marknaden är Maker DAO:s MKR-token en stråle av hopp. Dess globala trafik ökar konsekvent, och den mesta verkar vara från Polen, Korea, Japan och Ryssland.

Maker avslöjade det efterlängtade lanseringsdatumet för AstraProtocol nyligen. ASTR-tokenen kommer till deras blockkedja i slutet av denna månad.

Maker är en av ytterst få kryptovalutor i det gröna idag, upp med mer än 2% i skrivande stund.

Den här korta guiden har allt du behöver veta om Makers ekosystem och mynt, inklusive om och var man kan köpa Maker om du vill göra det.

Maker (MKR) är styrningstokenen av Maker Protocol och MakerDAO, en mjukvaruplattform resp. decentraliserad organisation. De tillåter användare att utfärda och hantera DAI stablecoin.

MKR-tokens ger innehavare rösträtt över utvecklingen av Maker Protocol, men ger dem ingen utdelning. Med framgången för DAI förväntas deras värde att öka.

Makers ekosystem är ett av de första och mest stabila projekten inom decentraliserad finans. MKR låter innehavare ta del av DAI-styrningen direkt, vilket gör det unikt.

Varje innehavare kan rösta om potentiella ändringar av Maker Protocol. Deras inflytande beror på storleken på deras MKR-insats.

Digital Coin Price förutspår en positiv prisbana för Maker:

Wallet Investor är inte lika optimistisk och förutspår ett prisfall och ett ganska betydande sådant. Analytikern förutspår att Maker kommer att förlora mer än 60% inom ett år.

