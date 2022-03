MakerDAOs community-ledare föreslår styrningstokenen MKR ska ersättas

MakerDAOs communityledare 'monet-supply' lade den 14 mars fram ett förslag på MakerDAO-forumet som beskriver en alternativ symbolisk ekonomisk mekanism. Förslaget syftar till att införa en ny token stkMKR för att ersätta den nuvarande styrningstoken, MKR.

Om förslaget går igenom ska det presentera ett tokenomicsskifte i MakerDAO.

Genast när förslaget lagts fram, bröt samhället ut och väldigt många svar kom och de flesta stödde förslaget.

Efter utvecklingen kommer förslaget att behöva antas som ett MIP (Maker Improvement Proposal) för att det ska röstas fram av MKR-innehavarna, en process som tar två veckor.

Förslaget syftar till att ta itu med flera problem som påverkar den nuvarande MakerDAO-tokenomiken som använder mekanismen "återköp och bränning". Monet-supply sa att förslaget kommer att ta itu med frågor som bristen på riktade incitament eftersom allt kapital återförs till MKR-innehavaren genom återköps- och förbränningsmekanismen.

Monet säger också att det nuvarande systemet har begränsad avskräckning mot styrelseattacker, särskilt när det kommer till röstmanipulation.

