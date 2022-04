McLaren går in i metaverse-rymden, lanserar MSO LAB

Den brittiska lyxbilstillverkaren McLaren Automotive har lanserat McLaren Special Operations (MSO) LAB när det ger sig in i metaverse- och Web3-utrymmet. MSO LAB kommer att inhysa de exklusiva, begränsade upplagorna av McLaren NFT vars första släpp väntas mycket snart.

Enligt det officiella tillkännagivandet från McLaren är MSO LAB McLarens första steg in i metaversen och det skapades för att ”utforska framtida prestanda.”

From its inception, McLaren has existed to push boundaries. Now, McLaren Automotive is taking the first steps into the metaverse with the launch of MSO LAB: a Web3 platform created to explore the future of performance. pic.twitter.com/evdfCpod08

MSO LAB kommer i grunden att vara ett nav där likasinnade medlemmar kan samarbeta i en digital gemenskap. De planerar att avslöja flera andra funktioner som tillägget av exklusiva förmåner och belöningar, inklusive en virtuell rundtur på MSO LABs teknologicenter, tillgång till kanaler endast för medlemmar, och en inbjudan till speciella evenemang som hålls av MSO LABS.

MSO LAB will continue this mission into the digital realm, serving our community as a platform for innovation and collaboration that will push the boundaries of access and experience.



For more information on MSO LAB’s metaverse roadmap, go to https://t.co/pZbifp6QpH.

