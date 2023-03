Metacades pre-sale kommer sannolikt att ta kryptomarknaden med storm – se vad experter har att säga

Metacades nya GameFi-projekt har varit en av kryptomarknadens mest omtalade nyheter. Detta sammanfaller med att kryptomarknaden i stort börjar återhämta sig efter ett tufft 2022. Hausseartade prisökningar, ledda av att Bitcoins pris återigen tog sig över $20 000, har fått många kryptoanalytiker att se fram emot nästa tjurmarknad. Metacades framgångsrika pre-sale ser ut att vara en utmärkt investeringsmöjlighet för investerare som vill maximera sin avkastning.

I takt med att 2023 fortskrider är det många som följer Metacades utveckling med spänd förväntan. Frågan är, kommer intresset kring MCADE:s pre-sale att hålla i sig?

Kommer Web3-tekniken att hjälpa Metacade att locka nya spelare?

GameFi, vilket är en förkortning för ”Game + Finance” och alltså hänvisar till skärningspunkten mellan spelande och finans, är en banbrytande sektor inom Web3. I denna kombineras spelvärlden med de ekonomiska fördelarna som är tillgängliga via blockkedjeteknik. GameFi-projekt som Metacade, vilket erbjuder spelare en heltäckande och uppslukande plattform, kan också öppna upp nya intäktsströmmar tack vare DeFi-funktionalitet.

Följaktligen kan Metacade göra det möjligt för sin community att ta del av inkomstkällor från spel – inte bara genom GameFi:s traditionella P2E-system, utan även genom ytterligare kanaler. Detta kan innebära att såväl kryptoinvesterare som spelare flockas till projektet under en lång tid framöver. Kan bara allmänheten inse de stora fördelarna med plattformen ser framtiden onekligen ljus ut.

Statistik från Crypto.com visar på den enorma potentialen som GameFi-sektorn sitter inne på. De menar på att kryptospel kan vara värt mer än $50 miljarder år 2025. Denna tillväxt skulle innebär att kryptospel skulle växa tio gånger snabbare än traditionellt PC- och konsolspel under samma period.

Denna enorma potential är en av många anledningar till att investerare är riktigt taggade på Metacade. Detta intresse gör det till en spännande investeringsmöjlighet för såväl erfarna investerare som de som är nya på marknaden. Metacades projektplan visar på hur det har en realistisk strategi för plattformen ska kunna bli en ledande aktör inom GameFi-sektorn. Detta genom att erbjuda en uppslukande spelupplevelse till en potentiell publik på hela tre miljarder användare. Dess funktioner och lösningar kan dessutom bli en central drivkraft för innovation inom det bredare blockkedjespelandet.

Kan MCADE nå $1 år 2023?

Metacades egen kryptovaluta MCADE är avgörande för ekosystemets funktionalitet. På grund av detta kommer MCADE:s pris sannolikt att öka när efterfrågan ökar parallellt med antalet användare.

Mycket av myntets popularitet drivs av dess smarta investerarvänliga design. Med en total tillgång på bara 2 miljarder tokens har MCADE en utmärkt tokenomik. Det erbjuder enastående inbyggd nytta och så finns även ett insatsalternativ som tillåter användare att etablera en passiv inkomstström från sina MCADE-innehav.

Med tanke på de flera tekniska releaser som planeras under de kommande åren och en genomtänkt aggressiv marknadsföringsplan under 2023, tror analytiker att MCADE kan nå $1 i slutet av 2023. Det låga utbudet av tokens skulle kunna ge projektet ett marknadsvärde på 2 miljarder dollar.

Vad är Metacade?

Metacade syftar till att skaka om spelvärlden med sin virtuella P2E-arkad som är byggd på Ethereums blockkedja. Här kan användare tjäna en inkomst när de gör det de älskar mest; att spela. Dessutom finns möjligheter till att tjäna en passiv inkomst genom staking. Dessa innovativa strategier kommer att göra att spelentusiaster och kryptofans kan sammanföras på ett och samma ställe, där alla kan få belöningar på flera olika sätt. Allt detta sker samtidigt som de får glädje av blockkedjans största spelbibliotek. Detta gör att Metacade kan utvecklas fantastiskt bra framöver.

Utöver plattformens grymma P2E-mekanik erbjuds Create2Earn-systemet. Genom detta ges kryptobelöningar till användare varje gång de publicerar socialt innehåll på navet. Detta kan vara i form av spelrecensioner, spelalfa samt bidrag till forum i Reddit-stil och livechatt. Samtidigt är plattformens insatsmöjligheter en del av Compete2Earn-systemet, genom vilket användare satsar sina MCADE-innehav i utbyte mot deltagande i onlinet-turneringar och prisdragningar.

Bland de bästa funktionerna som Metacade tillför kryptomarknaden hittar vi det banbrytande Metagrant-systemet. Utvecklare kommer härigenom att kunna skicka in sina spelförslag, varefter de läggs till en pool med andra spelförslag. Metacades community kommer därefter att rösta på sina favoritidéer, och vinnaren får finansiering från Metacades kassa och går i produktion.

Hur fungerar MCADE?

I Metacades ekosystem är det MCADE som är nyttokrypton som exempelvis används för att spela betaltitlar och köpa merchandise. På grund av kryptons användbarhet förväntas värdet stiga när efterfrågan på det begränsade utbudet ökar.

Dessutom kommer Metacades övergång mot att bli en fullfjädrad decentraliserad autonom organisation att få MCADE att bli en styrningstoken. MCADE ger då dess innehavare full rösträtt kring styrningsförslag för att bestämma plattformens framtida riktning och säkerställa att communityn fortsätter att stå i centrum.

Tidiga investerare, och utomstående, har kunnat följa hur Metacade har lämnat in sin kod och team för en rigorös granskning av välrenommerade CertiK. Projektet godkändes nyligen, vilket ger något av en försäkran om att det är en säker investering. Investerare kan alltså köpa på sig MCADE-tokens under dess pre-sale på ett säkert sätt, i vetskap om att eventuella brister i plattformens kod har plockats upp och lösts och att teamets identitet är helt verifierad.

Metacade kan vara en fantastisk investeringsmöjlighet

MCADE:s pre-sale lanserades med ett pris på $0.008 per token. Det aktuella priset på $0.02 är endast tillgängligt under en begränsad tid nu under slutskedet av MCADE:s pre-sale. Detta innebär att investerare som vill maximera sin avkastning kan göra klokt i att spana in denna möjlighet nu, för att inte bli besvikna i ett senare skede.

Med tanke på att projektet har stöd av en stensäker plan, utmärkt inbyggd nytta i sin krypto och grym tokenomik är det lätt att förstå varför experter stöder Metacade på ett så starkt sätt. Många är överens om att Metacade är redo att ta kryptomarknaden med storm – att det helt enkelt är den bästa investeringsmöjligheten att överväga 2023.