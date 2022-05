Metahero-priset steg över 5% i går och sjönk tillbaka: här är varför

På grund av marknadens osäkerhet har HERO-myntet varit en av de mest volatila kryptovalutorna under den senaste månaden. I går steg den med mer än 5% men sjönk senare till dagens 8,74% prisfall.

Men varför steg myntet igår och varför var uppgången för tunn. I den här artikeln kommer vi att titta på de möjliga orsakerna bakom gårdagens uppåtgående trend.

Men innan vi fördjupar oss i dessa skäl är det viktigt att vi först upplyser dem som kanske stöter på termen ”Metahero” för första gången.

I ett nötskal, Metahero är ett kryptomyntsmetavers som lanserades i juli 2021 med en vision att skapa en ultrarealistisk digital värld där användare kan skanna verkliga människor och objekt in i Metaverse.

De samarbetade med den ledande 3D 16k-skanningstekniken och även den ledande spelindustrin, Wolf Digital World (WDW), för att stödja dess vision.

En av huvudorsakerna till att Metaheros pris stiger är den nuvarande utvecklingen som den genomför och den senaste är sponsringen från FAME MMA-evenemanget där de kommer att göra sin första traveling scanner (Metascanner) tillgänglig på plats. Alla användare kommer att ha möjlighet att kolla in den här.

Detta evenemang är planerat att äga rum nästa månad, den 14 maj.

En annan anledning som i hög grad har bidragit till den senaste tidens hausseartade trend är efter att Everdome (Metaheros Metaverse) avslutade Genesis NFT-snapshots förra veckan.

Innehavare av DOME (Everdomes inhemska token) kommer att tillåtas göra anspråk på grundnycklarna till Everdome.

📷 The Genesis NFT snapshot has been taken.

With this snapshot, 9,999 DOME holders have been given the opportunity to claim founding keys to Everdome.🚀

👉 https://t.co/pXmw7zHFHk

Details on when/how to claim your Genesis #NFT coming very soon. #TheJourneyHasBegun pic.twitter.com/hRxr92w3gK

— Everdome (@Everdome_io) April 27, 2022