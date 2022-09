MicroStrategy har nästan 1% av alla Bitcoins

Eftersom Bitcoin-antagandet stadigt har ökat, har uppmärksamheten vänts mot vad företag har det på sina balansräkningar. Inkastad i mainstream av Teslas högprofilerade köp förra året, har en långsam men stadig ström av företag köpt Bitcoin i hopp om att det kommer att uppskatta långsiktigt, samt ge diversifieringsfördelar.

Vi ville bedöma vilka offentliga företag som har mest Bitcoin, så vi hoppade in i data.

Slå upp MicroStrategy på Wikipedia så ser du beskrivningen av företaget som ”business intelligence, mobil mjukvara och molnbaserade tjänster”.

I verkligheten är de ett Bitcoin-holdingbolag.

Om man drar upp deras balansräkning var deras intäkter förra året 510 miljoner dollar. Samtidigt har de för närvarande fem gånger det värdet – 2,5 miljarder dollar – på sin balansräkning i form av Bitcoin, efter ännu ett köp denna vecka av 301 Bitcoins.

Medgrundaren Michael Saylor är mannen som driver visionen, och hans tankar om Bitcoin gränsar ibland till religiös dyrkan.

”Bitcoin är en svärm av cybergetingar som tjänar vishetens gudinna, livnär sig på sanningens eld och växer sig exponentiellt allt smartare, snabbare och starkare bakom en mur av krypterad energi.”

Galaxy Digital Holdings kommer på nästa plats i ställningen, även om med innehav värda endast 750 miljoner dollar är deras andel tre gånger mindre än MicroStrategys.

Det är vettigt för finanstjänsteföretaget att ha mycket Bitcoin – det är specialiserat på digitala tillgångar, vilket innebär att till skillnad från MicroStrategy är dess verksamhet kopplad till världens största kryptovaluta.

På tredje plats kommer Voyager Digital med 232 miljoner dollar i Bitcoin.

Kanske Voyager, mer än någon annan, symboliserar hur dåliga marknaderna har varit i år för Bitcoin. Kryptolångivaren ansökte om konkursskydd i juli efter att spridningskrisen ledde till en våg av uttag som den inte hade tillräckligt med likviditet till hands för att hedra.

Tesla chockade marknaden när de köpte en stor påse Bitcoin, värd 1,5 miljarder dollar, förra året. De meddelade dock i kvartalsrapporter tidigare i år att de sålde 75% av detta belopp och för närvarande är deras stack värd endast 200 miljoner dollar.

Detta utgör bara cirka 0,05% av det totala utbudet, och satsningen att sälja drevs ursprungligen av miljöhänsyn kring Bitcoin-brytning, vilket uppenbarligen ligger nära benet för elbilstillverkaren.

För vad det är värt sa Elon Musk i mars att han inte personligen skulle sälja sin Bitcoin (inte heller Ethereum eller Doge). Återigen, den rikaste mannen i världen säger en massa saker på Twitter, jag tycker det är rättvist att säga.

As a general principle, for those looking for advice from this thread, it is generally better to own physical things like a home or stock in companies you think make good products, than dollars when inflation is high.

I still own & won’t sell my Bitcoin, Ethereum or Doge fwiw.

— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022