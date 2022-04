Kryptovalutor har tappat den glans de hade 2021. De flesta av dem har sjunkit med mer än 40% från sina rekordnivåer och volymen av mynt som handlas varje dag har minskat. Ändå, mitt i kaoset, kommer vissa kryptovalutor att fortsätta att gå bra. I den här rapporten kommer jag att förklara varför Terra är min bästa kryptovaluta att köpa just nu.

Vad är Terra?

Terra är ett ledande blockkedje-projekt som startades av en grupp sydkoreanska mjukvaruutvecklare. Deras mål var att använda inspirationen från Bitcoin för att bygga en ny form av pengar som är enkel att använda och säker. Deras första produkt som använde sitt nätverk var en plattform känd som Chai, som har vuxit till att bli en av de mest populära fintech-apparna i landet.

Idag är Terra mest känt för sina algoritmiskt justerade stablecoins. Ett stablecoin är en kryptovaluta som backas upp av en annan stabil tillgång som den amerikanska dollarn. Till skillnad från Tether och USD Coin, påverkas Terras stablecoins av marknadskrafter av efterfrågan och utbud. När efterfrågan på Terra är hög och utbudet är lågt ökar priserna och vice versa.

Dess Terra USD är det fjärde största stablecoinet i världen med ett börsvärde på över 16 miljarder dollar. De har även TerraKRW (KRT) som har ett marknadsvärde på cirka 30,7 miljoner dollar.

Terra har växt

Terras styrningsmynt är känt som LUNA. Enligt CoinGecko har det ett marknadsvärde på över 35 miljarder dollar, vilket gör det till det åttonde största myntet i världen.

Terra, liksom andra blockkedje-projekt som Solana och Near, har samlat in miljarder dollar från riskkapitalföretag. I februari samlade utvecklarna in 1 miljard dollar genom en token-försäljning. Vid den tiden sa utvecklarna att de skulle använda dessa medel för att bygga en Bitcoin-reserv för sina stablecoins.

Och i mars meddelade utvecklarna att de skulle köpa Bitcoin till ett värde av 10 miljarder dollar och Avalanche värda 200 miljoner dollar . Målet med dessa köp är att ge dem tillbaka sina stablecoins, som har blivit mycket framgångsrika.

Terras ekosystem

Förutom Terras ekosystem är en annan anledning till att det har blivit min bästa kryptovaluta att köpa att dess ekosystem har växt.

Medan Terra är känt för sina stablecoins, är verkligheten att den används flitigt på andra ställen också. Det mest anmärkningsvärda av dem är det faktum att Terra används som en plattform för att bygga decentraliserade finansapplikationer (DeFi).

Framgången för Terras stablecoins och LUNA på marknaden har lockat fler utvecklare till ekosystemet. I själva verket, enligt DeFi Llama, har Terra blivit den näst största plattformen för DeFi-utvecklare efter Ethereum. Och om trenden fortsätter finns det en sannolikhet att den kommer att passera Ethereum under de kommande åren.

Terra har ett totalt värde låst (TVL) på 28 miljarder dollar. Några av de största tillämpningarna i ekosystemet är några av de största i branschen.

Till exempel är Anchor Protocol den största DeFi-plattformen byggd med Terras teknologi. Den har en TVL på 15 miljarder dollar och är fortfarande i en stark tillväxtbana. Det följs av Lido, som har en TVL på 8,22 miljarder dollar, och Astroport som har 1,6 miljarder dollar. Andra ledande DeFi-appar byggda med Terra är bland annat Stader, Mirror Protocol och Prism Protocol.

Det som är anmärkningsvärt är att 11 appar i Terras ekosystem har ett TVL på mer än 100 miljoner dollar. Detta är ett stort antal med tanke på att dess ekosystem fortfarande är litet och växer.

Terra prisprestanda

En annan anledning till att Terra är min bästa kryptovaluta är att dess prestanda tenderar att vara okorrelerad med Bitcoin och andra mynt. Till exempel, som visas nedan, hoppade LUNA till rekordhöga 2021. Vid den tiden var Bitcoin fortfarande avsevärt under sin all-time high. Dessutom har det överträffat Bitcoin och andra mynt genom åren, vilket gör det till ett bra mynt att köpa.