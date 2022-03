MINA:s framtid positiv efter att ha säkrat $92 miljoner i fonder

Mina har samlat in 92 miljoner dollar från investerare, pengar som kommer att gå till att expandera dess ekosystem.

Mina är ute efter att bli en ledare inom Zero-Knowledge smarta kontrakt.

Mina är för närvarande på en uppåtgående trend då investerare satsar på högre priser efter den pågående finansieringsrundan.

Mina MINA/USD är ett av de mest lovande projekten för tillfället. Det är en av kryptovalutorna som arbetar mot integritetsfokuserade smarta kontrakt. Detta är en stor sak, för när Web 3.0 kommer till liv kommer integritet att bli en av de viktigaste sakerna som folk kommer att fokusera på. Det är bara logiskt med tanke på att en del av de största problemen med Web 2.0 är centraliseringen av makten i händerna på några få stora företag och kommersialiseringen av personuppgifter.

Förutom att ta sig an en av de största aspekterna av kryptomarknaden, har Mina nu resurserna att gå vidare med sina planer. Den 17 mars meddelade Mina att de hade samlat in 92 miljoner dollar i en finansieringsrunda ledd av kryptotungviktare som FTX Ventures, Three Arrows och andra investerare.

Mina avser att använda dessa pengar för att förverkliga sitt mål att bli blockkedjan nummer ett i utvecklingen av Zero-Knowledge Smarta kontrakt.

Detta drag verkar ha upphetsat investerare, vilket återspeglas i dess prisåtgärd. Mina har ökat med 36% under den senaste veckan, vilket gör den till en av de bästa under veckan. Mina fortsätter att ta fart uppåt, en indikator på att investerare förväntar sig att den kommer att nå ännu högre priser på kort till medellång sikt.

Glidande medeltal pekar på fler vinster

Källa: TradingView

Under de senaste 24 timmarna har Mina gått uppåt. Under denna period har 20-dagars MA överträffat 50 och 100-dagars glidande medelvärden. Detta är en indikator på att priset stiger i snabbare takt. Om köpvolymerna ökar på hela kryptomarknaden kan MINA lätt testa priser över $3 på kort sikt.

Sammanfattning

Mina tar fart uppåt för tillfället. De glidande medelvärdena blir alla hausse, vilket tyder på att MINA kan testa högre priser på kort sikt. Denna prisåtgärd har utlösts av nyheterna att MINA hade samlat in 92 miljoner dollar från investerare, som de kommer att använda för att växa dess ekosystem.