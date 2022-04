MobileCoin ökar 47% i värde efter Binance-noteringstillkännagivandet

Världens största börs efter handelsvolym listar officiellt MobileCoin (MOB) klockan 10:00 (UTC) idag, vilket bara är 30 minuter från nu vid tidpunkten för skrivtillfället! Handelsparen som är tillgängliga för detta mynt kommer att vara MOB/BTC, MOB/BUSD och MOB/USDT.

Om du attraheras av unika funktioner och vill lära dig hur och var du kan köpa MobileCoin, är den här guiden för dig.

Om du vill slå till medan järnet är varmt, bör du skaffa lite MOB nu innan den går live på Binance. När det väl händer kommer priset sannolikt att stiga dramatiskt.

Hur gör man det?

MobileCoin är den första kolnegativa kryptovalutan. Den är designad för att användas som digitala kontanter på din telefon. MobileCoin Foundation koordinerar och uppmuntrar en global gemenskap av utvecklare som arbetar tillsammans för att skapa det enklast möjliga krypterade betalningsnätverket.

Plattformen har enkel återställning av plånboken. Du kan återställa din plånbok om du tappar bort din telefon utan att lita på en leverantör med dina privata nycklar.

Hela reskontran är ogenomskinlig, enskilda transaktioner är kryptografiskt skyddade och nätverket använder framåtsekretess.

De flesta transaktioner tar mindre än tio sekunder, så betalningar sker direkt. Sist men inte minst är plattformen miljövänlig och ger intuitiv säkerhet i stor skala utan elavfall.

Med tanke på hur svårt det är att komma med en korrekt förutsägelse av kryptovaluta bör du aldrig fatta några beslut som påverkar din ekonomi före en djupgående marknadsanalys. Investera inte mer än du har råd att förlora.

Digital Coin Price är hausse på MOB. Den handlades för drygt 5 dollar i skrivande stund. Deras förutsägelse är följande:

