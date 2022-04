Mokens slutför $2M insamlingsrunda, lanserar token på Polygon

Mokens League, en NFT-baserad eSports-plattform, har slutfört sin insamlingsrunda på 2 miljoner dollar, fick Coin Journal veta i ett pressmeddelande.

Multiplayer-spelplattformen för att vinna och tjäna i realtid tillkännagav också sin spelvaluta, MOKA-token, på Polygon-nätverket.

Ta sport till blockkedjan i realtid

Företagets eSports-spel kommer att använda MOKA som det huvudsakliga verktyget i ekosystemet. Mokens eSports tar med sig sportspel i realtid till blockkedjan som börjar med fotboll, medan tennis, basket, hockey och mer är på gång.

Spelare kan använda MOKA för att satsa på spel i pottens konkurrenskraftiga ”Win to Earn”-spellistor. De använder tokenen för att gå in i matcher och väntar i kö tills liknande rankade spelare har anslutit sig.

Vinnarna får prispotten. Avgiften som Mokens League tar för att använda plattformen som en tjänst är minimal.

Gratis att spela i demoläge

Nya spelare kan pröva lyckan utan att riskera riktiga pengar i free-to-play-läget. Du kan köpa grundläggande NFT för att komma in i spelet tidigt.

Mokens Leagues planerar att tillkännage dessa i slutet av månaden och börja sälja dem i maj. Försäljningen avslutas när det inte finns några kvar.

Martin Repetto, Monsters League Studios vd, sa:

Även om vi är glada och exalterade över den massiva tillväxten av kryptobaserat spel, kan vi inte låta bli att lägga märke till att det finns ett grundläggande problem just nu med befintliga ”play to earn”-spel som belönar människor för att bara spendera tid på ett spel som inte fungerar. Det här är inte roligt eller utmanande och definitivt inte hållbart. NFT:er och tokens kan vara lockande för spelare att spela våra spel, men som alltid, det som kommer att behålla spelarna är fantastiskt spel och eSports-mekanik. De längst spelade spelen i världen just nu är konkurrenskraftiga eSports. Det är därför vår främsta prioritet är att göra ett spel som är roligt att spela, lätt att komma igång med, men svårt att bemästra.

Ljus framtid för Mokens NFT:er framöver

Framtiden för Mokens NFT:er ser ganska lovande ut med klubbledningsfunktioner, metaverst spel och metaversa tillgångar som dekorationer och arenor. Karaktärer kommer att föras från spelet till metaversen.

Försäljningen av MOKA-tokens är nu öppen. Mokens League planerar att släppa flerspelardemos i realtid privat i slutet av september i år och en offentlig beta som öppnas under första kvartalet 2023.