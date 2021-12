Monero stiger, ökade med 7% idag: bästa ställena att köpa Monero idag

Monero har stigit stadigt sedan de gjorde sitt löfte om en decentraliserad börs byggd på integritet, hastighet och låga avgifter. Om du vill veta mer om Monero, om det är värt att köpa, och de bästa ställena att köpa Monero nu, leta inte längre än den här snabbguiden.

eToro är en av de ledande handelsplattformarna för handel av kryptotillgångar. Tjänsten är fullpackad med funktioner, inklusive copy-handel, avancerade tekniska diagram och en rad handelsverktyg. Detta är en plattform som passar perfekt för både nybörjare och proffs.

Binance har vuxit exponentiellt sedan det grundades 2017 och är nu en av, om inte den största kryptovaluta utbyten på marknaden.

Monero lanserades 2014 med ett enkelt mål: att tillåta transaktioner att ske privat och anonymt. Även om det är vanligt att BTC kan dölja en persons identitet, är det ofta lätt att spåra betalningar tillbaka till sin ursprungliga källa eftersom blockkedjor är transparenta. Å andra sidan är XMR designad för att dölja både avsändare och mottagare genom användning av avancerad kryptografi. Teamet bakom Monero säger att integritet och säkerhet är deras största prioriteringar, med användarvänlighet och effektivitet i andra hand. De syftar till att ge skydd till alla användare – oavsett hur tekniskt kompetenta de är. Sammantaget syftar XMR till att tillåta betalningar att göras snabbt och billigt utan rädsla för censur.

Monero kan vara en lönsam investering, men den kan vända sina vinster lika enkelt. Gör marknadsundersökningar och läs prisprognoser innan du bestämmer dig för om det är värt att köpa. Följande avsnitt kan hjälpa.

CoinPriceForecast förutspår XMR att vara värd $260 i slutet av 2022. DigitalCoinPrice är ännu mer hausse. Sajten räknar med ett pris på $335 i slutet av 2022. WalletInvestor är liknande i sin egen förutsägelse och förväntar sig att myntet kommer att nå $321 inom samma tidsram. Den största tjuren är Gov Capital, som förväntar sig att Monero nästan kommer att fördubblas under nästa år. Webbplatsen siktar på ett pris på $379 för myntet 2022.

Exciting to see the promise of a decentralized exchange built on the privacy, speed, and low fees of the #Monero network getting closer to realization!

Follow @HavenoDEX and check out their open bounties if you'd like to earn some $XMR and help:https://t.co/jwUHNy18CE https://t.co/7AxtXH1I1t

— Monero || #xmr (@monero) December 28, 2021