Bitcoins studsar från de senaste bottennivåerna kan hindras om flaggskeppskryptovalutan faller under $37 000 igen, med ytterligare förluster sannolikt givet potentialen för nytt försäljningstryck på traditionella finansmarknader.

I ett sådant scenario kan Bitcoins pris dra sig tillbaka mot stora efterfrågezoner i $35 000-$33 000 och se dess kumulativa förluster sedan den nådde en topp på +50% genom tiderna.

Även om nedgången kan vara en oroande signal för jämförelsekrypton, säger analytiker på Morgan Stanley att detta inte kommer att vara något utöver det vanliga.

Sheena Shah, forskningschefen för krypto på banken, sa i rapporten att det inte är lätt att uppskatta vad det verkliga värdet av en kryptotillgång är, särskilt med tanke på tillgångsklassens spekulativa karaktär.

Enligt forskningsanteckningen är Bitcoins korrigering fortfarande inom gränserna för kraschar på baissemarknaden som setts i tidigare cykler. Historiska data visar att Bitcoin-priset har sjunkit kraftigt på cirka 15 baissemarknader under sitt liv med den senaste nedgången på 50% eller mer, inte ett isolerat fall.

Banken pekar på $28k som nyckelprisnivån i denna marknadscykel eftersom den representerar myntets 52-veckors lägsta nivå. Om en bounceback stärks och BTC/USD går sönder och håller $45k, då kan marknaden se till fler vinster mitt i ett potentiellt rally.

Men Morgan Stanley tycker att investerare noggrant bör titta på marknaderna, med det sannolika scenariot att kryptotillgångar förblir i en korrigering mitt i makrotrender.

Kryptoanalytikern Rekt Capital tänker lika mycket och noterade på måndagen när Bitcoin drog sig tillbaka från toppar på $38 300 att BTC/USD ännu kunde se ett falskt utbrott. Han säger att det skulle vara viktigt att notera ett sådant scenario, där Bitcoin ser en flip uppåt bara för att dra sig tillbaka kraftigt.

Previous #BTC Weekly Candle Closes below the red resistance have preceded fake-breakouts in the form of upside wicks (red circles)

Important to consider this scenario over the coming days, should BTC accelerate upward but fail to flip red into support$BTC #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/4YnkBzXOvT

— Rekt Capital (@rektcapital) January 31, 2022