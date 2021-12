Det kan handlas för en bråkdel av en cent nu, men MultiFarmCapital visar sig mycket lovande. Den inhemska tokenen för experimentell avkastningsodling och vinstdelningsprotokoll är lätt den största vinnaren idag. Läs vidare för att ta reda på vad den är och de bästa ställena att köpa MultiFarmCapital idag.

Eftersom MFC är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa MFC med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa MFC just nu, följ dessa steg:

Vi föreslår eToro eftersom det är en av världens ledande multi-asset handelsplattformar, en börs och plånbok allt-i-ett med några av de lägsta avgifterna i branchen. Den är också nybörjarvänlig och har fler betalningsmetoder tillgängliga för användare än någon annan tillgänglig tjänst.

Du måste skapa din plånbok, ta reda på din adress och skicka dina mynt dit.

Gå till Uniswap och anslut din plånbok till den.

Nu när du är ansluten kan du byta till 100-tals mynt, inklusive {coin].

Multi-Farm Capital är ett experimentellt protokoll för avkastningsodling och vinstdelning utvecklat och lanserat på Ethereum blockchain. Transaktionsavgifter från handel samlas in i en börs som sedan används för att ge farm på olika andra blockkedjor. Detta görs för att minska gasavgifterna. Vinsten används sedan för att köpa tillbaka $MFC för att öka värderingen. Utöver detta får innehavare en procentandel av transaktionsavgifterna i $MFC-tokens.

MFC lades till CoinMarketCap för mindre än tre månader sedan. Både dess pris och börsvärde förväntas vara mycket volatil och handlare bör vara extremt försiktiga om de bestämmer sig för att investera i MFC. Det är möjligt att detta mynt kommer att gå upp dramatiskt, men det är lika troligt att det rasar.

Tokenen har hållit sig borta från de flesta stora analytikers radar. De förutsägelser som finns har varit alltför baisse. Till exempel förutspår prisprognoser att det genomsnittliga priset på MFC kan sjunka till $0,00000006 i slutet av detta år. Det handlas för närvarande för $0,000001. Digital Coin Price förutspår en nedgång till $0,00000019 inom samma tidsram.

Website update 🚀

Graphics are implemented in front- and backend.

Finishing up integration of all wallets and farms now.

Marketing update 🚀

We are working with a professional marketing firm, the campaign is starting soon. Strategy of the campaign will be revealed tomorrow 👀 pic.twitter.com/0ZHVdyPk4Y

— MultiFarmCapital (@MultiFarmCap_) December 6, 2021