NEAR Protocols inhemska token NEAR är den största vinnaren bland de 20 bästa denna vecka. Det 19:e rankade myntet ökade med 7% under de senaste 7 dagarna, mer än alla andra mynt bland de 20 bästa, och ökade värdet med 11% bara idag.

Om du vill veta vad NEAR är, om det är värt att investera i och de bästa ställena att köpa NEAR nu, har du kommit till rätt ställe.

Binance har vuxit exponentiellt sedan det grundades 2017 och är nu en av, om inte den största kryptovaluta utbyten på marknaden.

Köp NEAR med Binance idag!

NEAR Protocol är en blockkedja i layer ett som designades som en gemenskapsdriven molnbaserad plattform. Det tar bort låga transaktionshastigheter, låg genomströmning, dålig interoperabilitet och andra begränsningar som konkurrerande blockkedjor står inför.

Det grundades av Erik Trautman, en entreprenör med erfarenhet på Wall Street och grundare av Viking Education.

Hans medgrundare var Illia Polosukhin, som har mer än tio års branscherfarenhet, inklusive tre år på Google, och Alexander Skidanov, en datavetare som arbetade på Microsoft och gick vidare till memSQL, där han blev ingenjörschef.

NEAR använder en variant av proof-of-stake konsensusmekanismen som kallas Doomslug. Doomslug baseras på två omgångar av konsensus, där ett block anses avslutat så snart det har tagit emot den första kommunikationsrundan.

Detta möjliggör nästan omedelbar slutgiltighet genom att validerare turas om att producera block snarare än att konkurrera direkt baserat på deras insats.

NEAR presterar vackert och överträffar förväntningarna. Alla stora analytikers förutsägelser har inte stämt verkligheten. Vi rekommenderar att du väntar för att se hur priset kommer att utvecklas.

Gov.Capital är mycket hausse på NEAR. Den handlas för närvarande för strax under $18. Om ett år förutspår de att den kommer att byta ägare för $45,5 – mer än dubbelt så mycket som det nuvarande priset. Den 5-åriga NEAR-prognosen är $326,42.

#NEAR performed very fine in the bear market period, and the #APENFT does well, too. They are the dawn in the dark of bear market, so what will happen when #apenft meets #near?

Maybe @nearnauts can tell you the result.#NFT #NFTs #NFTGiveaways #NFTdrop #NEARnft #nearNFTs pic.twitter.com/9fR0nKg1P9

— Dfax (@dFax_official) January 12, 2022