NEAR återhämtar sig kraftigt från 2022 års lägsta

Efter att ha sett en stor försäljning i början av året verkar Near Protocol (NEAR) ha återhämtat sig helt. Faktum är att myntet började dra ihop förluster långt innan hela marknaden återhämtade sig och har sedan dess bibehållit denna uppåtgående trend. Här är några detaljer:

Sedan slutet av februari har NEAR stigit stadigt i pris.

Myntet har brutit mot olika avgörande motståndszoner i processen.

Men ökad likvidation av långa positioner kan betyda undergång för altcoinet.

Datakälla: Tradingview

Near Protocol (NEAR) – Förstå riskerna

Det stadiga hopp som NEAR har rapporterat sedan slutet av februari har varit ganska imponerande. Myntet handlas nu långt över sina 200- och 50-dagars enkla glidande medelvärden, något som indikerar hausseartat momentum.

Faktum är att NEAR är ett av få mynt i topp 20 som har lyckats bryta mot 200-dagars SMA. RSI indikerar också att ytterligare uppsida kommer. Myntet kan stiga över $20 under de kommande dagarna. Men trots denna imponerande uppåtgående trend finns det en sak som borde göra investerare ganska oroliga.

Enligt uppgifter från Coinglass har det skett en betydande ökning av likvidation för långa positioner. Detta betyder i huvudsak att investerare som hade köpt NEAR för att hålla det under en lång tid redan har slut på pengar. Det som nu finns kvar är en stor del av korta positioner som är mycket benägna att ta vinst. Om detta händer, vilket är uppriktigt sagt mycket troligt, kommer den uppåtgående trenden som NEAR har rapporterat att bromsa avsevärt.

Varför borde du köpa NEAR ändå?

Trots denna nedåtrisk är NEAR fortfarande hausse, och den har en mycket god chans att lägga upp fler vinster på kort sikt innan någon återgång. Det skulle dock vara bäst att låsa in vinster när myntet vidrör $20. Detta kommer fortfarande att representera en nettovinst på cirka 25% från det nuvarande priset.