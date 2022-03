Near Protocol (NEAR) kan stiga till $14 under de kommande dagarna

Efter att ha gått igenom en minikorrigering förra veckan, håller Near Protocol (NEAR) på att dyka upp från soptippen. Myntet har stigit och kan nå $14 under de kommande dagarna. Men vilka är några av riskerna? Analys att följa här nedan, men först några viktiga höjdpunkter:

NEAR har återfått sitt avgörande stöd för $9,5 efter det senaste rallyt.

Myntet kan stiga mot $14 om NEAR håller den stödnivån.

Altcoinet såldes för $10,59 vid publiceringstillfället.

Datakälla: Tradingview

Near Protocol (NEAR) – Prisanalys

Efter att ha återvunnit det avgörande stödet på $9,5 verkade det som att NEAR var uppåtgående. Myntet har dock saktat av i den uppåtgående uppgången och vi har sett en liten tillbakadragning. Men trots detta handlas NEAR fortfarande till $10,5, mycket högre än $9,5 supportzonen. Om tjurar verkligen kan behålla myntet över det, finns det tillräckligt med uppåtgående fart kvar för att skjuta NEAR mot $14.

Det viktigaste att titta på från och med nu kommer att vara overheadmotståndet på $11,7. NEAR har avvisats flera gånger i den här zonen, men om tjurarna kan pressa sig över den före slutet av veckan är ett hausseartat utbrott mycket möjligt.

Det finns dock fortfarande en försäljningsrisk på grund av volatiliteten på marknaden. Om björnar bryter $9,5-märket kan NEAR falla ytterligare mot $8 innan den stiger igen.

Varför köper investerare The Near Protocol?

Med ett börsvärde på $6,8 miljarder är NEAR ett stort projekt med många investerare. Layer-one-blockkedjan är designad för att erbjuda ett "gemenskapsbaserat" molnberäkningsekosystem med extra snabba hastigheter, låga gasavgifter och användbarhet.

Projektet har stött lanseringen av flera innovativa DApps och ser ut att bli ett av de största blockkedjeprojekten under de kommande åren. Det är överlägset en stor investering för framtiden.