Livepriset på NEAR Protocol idag är $11,12 med en 24-timmars handelsvolym på $750,6 miljoner. Det 22:a största myntet efter börsvärde har ökat med 12,61% under de senaste 24 timmarna.

Den här artikeln har allt du behöver veta om NEAR Protocols token, inklusive om den är värd att köpa och de bästa ställena att köpa NEAR nu.

Binance har vuxit exponentiellt sedan det grundades 2017 och är nu en av, om inte den största kryptovaluta utbyten på marknaden.

Köp NEAR med Binance idag!

NEAR Protocol är en layer ett blockkedja som designades som en gemenskapsdriven molnbaserad plattform. Den eliminerar en del av de begränsningar som har översvämmat konkurrerande blockkedjor, såsom låga transaktionshastigheter.

NEAR använder mänskligt läsbara kontonamn, till skillnad från de kryptografiska plånboksadresserna som är vanliga för Ethereum. NEAR introducerar också unika lösningar på skalningsproblem och har sin egen konsensusmekanism som kallas "Doomslug".

NEAR använder sin Nightshade-teknologi för att förbättra transaktionsgenomströmningen avsevärt. Nightshade är en variant av sharding, där individuella uppsättningar av validatorer bearbetar transaktioner parallellt över flera shardade kedjor, vilket förbättrar blockkedjans totala kapacitet.

I motsats till "vanlig" sharding, producerar shards i Nightshade en bråkdel av nästa block, som kallas "chunks". Genom att göra det kan NEAR Protocol uppnå upp till 100 000 transaktioner per sekund.

Det kan också uppnå nästan omedelbar slutgiltighet av transaktioner tack vare en blockkadens på en sekund samtidigt som transaktionsavgifterna hålls på praktiskt taget noll.

Ingenting kan ersätta att göra din egen forskning. Alla investeringsbeslut du fattar bör baseras på din marknadsexpertis, din inställning till risk och egenskaperna och spridningen av din portfölj. Tänk också på hur du skulle känna om att förlora pengar.

Price Prediction förutspår ett minimipris på $18,38 år 2023. NEAR kan gå upp till $22,33 med ett genomsnittspris på $19,04 under hela 2023.

År 2024 kommer priset på NEAR-protokollet att nå minst $27,81. Det högsta det kan gå är $32,41 med ett genomsnittligt handelspris på $28,76. Slutligen kommer NEAR att byta ägare för minst $41,45 år 2025.

Nifty graph featured by @MessariCrypto's article on the #Near protocol. Ideally, the best blockchain would be fast, secure, widely used, and extremely decentralized. #Cardano on the list too hmmm… pic.twitter.com/SRz8Ro2R85

— Frei BIER 🍺🐒🏀🇧🇦 (@FreiBIER13) March 9, 2022