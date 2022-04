Near Protocols pris stiger över 22% idag: vad driver trenden?

Nears pris har stigit sedan den 27 februari och den hausseartade trenden verkar ta fart för varje dag.

I skrivande stund handlas NEAR för $18,67, upp 22,72% under de senaste 24 timmarna. Den har nått en daglig högsta på $19,64, vilket fortfarande är underdess all-time high på $20,42 som den satte i januari i år.

I den här artikeln kommer vi att fokusera på faktorerna som gör att priset på NEAR stiger.

Near Protocol är en communitybyggd blockkedja som lanserades i maj 2020 med avancerad nätverksdrift och en snabbare transaktionshastighet för att lösa flaskhalsprocesserna som upplevs i kryptorymden.

NEAR är den inhemska tokenen för NEAR Protocol.

Near Protocol använder en proof-of-stake (PoS) konsensusmekanism som säkerställer att blockkedjan erbjuder låga transaktionsavgifter och hög transaktionshastighet.

Flera faktorer har bidragit till den nuvarande NEAR-prishöjningen. Låt oss ta en titt på några av huvudfaktorerna.

Till viss del kan den nuvarande prishöjningen tillskrivas den nya finansieringsomgången som gav NEAR Protocol netto $350 miljoner från Dragon Capital, FXT Ventures och andra organisationer för att utöka sitt ekosystem.

I januari lyckades Near Protocol också samla in 150 miljoner dollar för samma kurs.

En annan anledning till uppgången är tillkännagivandet av Barry Silbert, grundaren av Digital Coin Group, att NEAR kommer att vara koncernens tredje största kryptoinnehav efter Bitcoin och Ethereum.

DCG's new third largest crypto holding is… $NEAR

Time for the big reveal…

Efter ett färskt nyhetsbrev från crypto swing-handlaren, Zoran Cole, gick det rykten om att NEAR Protocol planerade att lansera ett inhemskt stablecoin, USN, vilket är en annan anledning till uppgången.

Spekulationer är att USN kommer att erbjuda ~20% APR vilket leder till en ökad DeFi-aktivitet som är bortom Coles påståenden, men Decrypt har ännu inte fått ett svar från Near Protocol om riktigheten av dessa rykten. Kanske är detta ytterligare ett skäl till den uppåtgående trenden.

Rumors currently surrounding the $NEAR Protocol:

• Coinbase listing in the next few months

• $USN launch – algo stablecoin similar to $UST

• 20% APR on $USN / stablecoins

What are your thoughts?

— jacobvan.xyz (@jacobavan_) April 7, 2022