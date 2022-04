Nexo lanserar Nexo Prime, en mäklarplattform för digitala tillgångar

Nexo, den ledande reglerade institutionen för digitala tillgångar, har lanserat en propriety prime brokerage-plattform som heter Nexo Prime. Den nya mäklarenheten riktar sig till institutionella, företags- och högklassiga investerare.

Nexo Prime ska ge handlare alla nödvändiga verktyg för att handla, låna, låna ut och säkert lagra sina digitala tillgångar i en och samma produkt. Den ska komplettera den befintliga marknadsledande detaljhandelsplattformen Nexo.

Nexos medgrundare, Kalin Metodiev, hänvisade till ökad efterfrågan på digitala tillgångar från företag och institutionella investerare.

Metodiev sa:

"Institutionell- och företagsefterfrågan på digitala tillgångar har aldrig varit större, och marknaden för prime-tjänster kan ökas X10 under nästa år. Kunder som kommer in i utrymmet kräver en sofistikerad, allt-i-ett-plattform av institutionell kvalitet, och det är precis vad vi förser dem med Nexo Prime.”

Nexo har varit i inkubation under de senaste 18 månaderna med en central kundgrupp.

Yasen Yankov, vicepresident för utveckling av Nexo Prime sa:

"Vi har noggrant byggt ut och inkuberat Nexo Prime under de senaste 18 månaderna med en kärnkundgrupp, och vi är glada över att kunna avslöja plattformen för resten av världen att se. Vi är idag redan en pålitlig partner till ledande handelsföretag, hedgefonder, familjekontor och OTC-desk. Vi ger våra kunder tillgång till djupa, diversifierade likviditetspooler; utlåning för att tillgodose alla behov; de bästa priserna på marknaden; effektiv körning med låg latens; och en branschledande förvaringslösning i samarbete med BitGo, Fireblocks, Ledger Vault och Fidelity Digital Assets, allt kombinerat med $375 miljoner i förvaringsförsäkring via Lloyd's of London och Marsh & Arch."

Tjänster som erbjuds av Nexo Prime

Nexo Prime ska erbjuda tre huvudtjänster som inkluderar handel, förvaring och utlåning.

Under handel ska Nexo Prime erbjuda den bästa infrastrukturen för att hjälpa till att utföra stora order smidigt och tillförlitligt till konkurrenskraftiga handelsavgifter. Plattformen ska tillåta användare att antingen handla direkt genom API-anrop eller handla med det intuitiva användargränssnittet för handel.

Under förvar kombinerar Nexo Prime branschledande lösningar från Fidelity Digital Assets, BitGo, Ledger Vault och Fireblocks. Alla digitala tillgångar ska förvaras i militärklass III-valv. Handlare ska också skyddas genom att använda $375 miljoner förvaringsförsäkringar genom Lloyd's of London och March & Arch.

Under utlåning erbjuder Nexo Prime en marknadsledande kryptoutlåningsplattform för att förse kunder med likviditet på begäran för både marginalhandel och OTC-lån.