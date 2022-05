NFT-handlare flockas alltmer till Solana

Solana-NFT:er hade 295 miljoner dollar i volym under april

Integrationen med OpenSea har stärkt hela ekosystemet

Nästan noll gasavgifter och låga inträdesbarriärer gör att nya NFT-handlare alltmer flockas till Solana

Not Okay Bears derivat på Ethereum belyser hur långt Solana har kommit

NFT:er exploderade på scenen 2021, med 17 miljarder dollar i försäljning under hela året. Hittills i år, trots den extrema risk-off-miljön med tillgångar röda över hela linjen, visar denna rapport från Chainalysis att volymen i NFT-utrymmet stabiliseras.

Med varje långsiktig indikator som pekar mot livslängd i utrymmet, tänkte jag att det skulle vara intressant att bedöma var dessa försäljningar äger rum och om Ethereum fortfarande är kung.

En trend hoppade ut ganska snabbt – Solanas tillväxt.

OpenSea

I NFT:ers korta historia har den stora majoriteten av volymen skett på Ethereum, mestadels på OpenSea, marknadsplatsen som ursprungligen byggdes för Ethereum. Det börjar dock förändras. OpenSea integrerades nyligen med Solana, en vattendelare för Solanas NFT-kollektioner som hittills varit begränsade till marknadsplatser exklusivt för Solana-kollektioner, som Magic Eden och Solanart.

I ett annat gripande ögonblick togs i går en derivatsamling som heter Not Okay Bears bort från OpenSea, efter klagomål från Okay Bears-samlare. Traditionellt har det varit tvärtom – knock-off-kollektioner som lanseras på Solana, men en högprofilerad imitation på Ethereum känns som ett avgörande ögonblick för Solana.

För att hålla fast vid Okay Bears, är de för närvarande den hetaste samlingen på Solana, som handlas till ett golvpris på 222 SOL ($11 500) och med en kraftig volym på 1,5 miljoner SOL ($77 miljoner) under den senaste månaden – och det är bara på Magic Eden. På OpenSea har de gjort nästan identiska volymer den senaste månaden och placerat sig som sjua på topplistan – med endast sex samlingar från Ethereum ovanför dem.

Okej Bears golvpris och volym (i SOL) har varit på en uppåtgående trend hela månaden

Bored Ape Solana Club

För att hålla sig inom sfären av derivat, är ett annat gripande fall det med Bored Ape Solana Club (BASC) – Solana-versionen av Bored Ape Yacht Club (BAYC) på Ethereum. Detta skiljer sig från Not Okay Bears-situationen genom att derivatsamlingen här är mer av en hyllning än en knock-off. BASC blev till och med verifierad på OpenSea och såg volym- och golvpriset skjuta i höjden kort därefter.

Förra månaden, efter kaoset av Otherside-lanseringen från Yuga Labs, skaparen av BAYC, skrev jag här om hur exklusiv Ethereum-NFT-världen hade blivit. Det kändes som en Bored Ape 1% Club, eftersom skyhöga priser och betungande gasavgifter gjorde att vanliga investerare inte blev inblandade.

Koncentrationen av rikedom i NFT-utrymmet blev oroande hög, medan centraliseringen av utrymmet var ett verkligt bekymmer – Yuga Labs har de tre bästa samlingarna på OpenSea och äger även IP-rättigheterna till CryptoPunks, för att inte tala om deras tweets förra månaden om att de vill starta sin egen blockkedja.

Solana ger den vanliga investeraren tillgång till NFT-världen och river inträdesbarriärer med sina låga gasavgifter i källaren och lättanvända interface. För skojs skull köpte jag till och med nedanstående Ape från BASC för att dämpa mitt missnöje från Yuga Lab-nedfallet. Avgifterna jag betalade var en bråkdel av en cent, och hela processen kunde inte ha kontrasterats mer med de ultraexklusiva BAYC-motsvarigheterna på Ethereum.

Instagram och Coinbase

Den här veckan kom också nyheten att Metaägda Instagram ska testa en funktion som tillåter användare att visa NFT:er som sina profilbilder. Meta bekräftade att medan den första testlanseringen är begränsad till Ethereum och Polygon, kommer Solana att läggas till vid ett senare tillfälle. Coinbase meddelade också sin avsikt att expandera till Solana när deras Ethereum-NFT-ekosystem är igång.

Tillväxt

Denna tillgång för den lilla killen som Solana erbjuder börjar komma igång. Fler och fler nya investerare väljer Solana snarare än Ethereum för sin första satsning på NFT:er, av samma anledningar som jag vände mig till Solana för att köpa min Ape ovan. Det gjordes 9,2 miljoner transaktioner på Magic Eden mot 1,67 miljoner på OpenSea under den senaste månaden, enligt denna rapport.

Det bör dock noteras att denna klyfta i transaktioner är skev till stor del på grund av botaktivitet. Tillväxttrenderna är dock tydliga – Solana expanderar i snabb takt, med golvpriserna på huvudkollektionerna som har ökat under den senaste månaden, i motsats till vad som händer på Ethereum.

Kanske mer exakt än antalet transaktioner är volymen, och enligt DappRadar hoppade Solana-NFT-marknaden med 91% i april, med en volym på 295 miljoner dollar. När man ser tillbaka på de senaste 30 dagarna från idag har härdsmältan minskat dollarvolymen, men SOL-volymen har ökat avsevärt. Faktum är att när man överväger tillbakadragandet på den bredare marknaden, är det faktum att volymen under de senaste 30 dagarna på de 14 främsta marknadsplatserna är $274 miljoner (vid det nuvarande SOL-priset på $52) ett extremt hausseartat tecken.

Grafen nedan visar att huvuddelen av denna volym har ägt rum på Magic Eden och OpenSea.

Slutsats

Sammanfattningsvis har det varit en enormt hausseartad period för Solana NFT:er. Medan kryptomarknaden har varit ett blodbad – och Solana-tokenen inte har sparats – förblir den långsiktiga banan för ekosystemet uppåt.

Ethereum kan helt enkelt inte konkurrera med de nästan nollbarriärerna för inträde som Solana erbjuder NFT-investerare. Att vända NFT:er, leka med olika samlingar och köpa på ett infall är allt möjligt på Solana, med avgifter på en bråkdel av en cent per transaktion. Detta är helt enkelt inte lönsamt på ETH, förvärrat av dominansen av toppkollektionerna, som lägger in enorma priser ovanpå de betungande gasavgifterna.

Återigen, om du inte spenderar mycket på en mycket dyr NFT, är Ethereum inte möjligt att använda eftersom du förlorar så mycket på gas – vilket innebär att de fortsätter att stadga sig själva som en blockkedja för eliten, åtminstone när det kommer till NFT:er . För den vanliga investeraren som vill investera belopp som är mycket i de icke-livsförändrande siffrorna, då är Solana helt enkelt mer vettigt.

Marknaden börjar inse detta.