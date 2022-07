NFT-spel på väg att köra om PC-spel i popularitet

Viktiga takeaways

Inom ungefär ett år är NFT-spel nu på väg att gå om PC-spel i popularitet

Jämfört med konventionella PC-spel är bara 10 spel mer populära än topp NFT-utgåvor

$2,5 miljarder insamlat av blockkedje-spel under första kvartalet 2022, på väg mot $10 miljarder i år jämfört med $4 miljarder för 2021

Medan priserna på speltokens har varit i fritt fall tillsammans med en bredare marknad, har användartillväxt och investeringar varit kraftiga

Medan NFT:er faller när marknaden fortsätter i fullt risk-off-läge, bestämde jag mig för att dyka in i statistiken bakom en sektor som jag tror är en av de mest spännande användningsfallen för denna nya teknologi.

Visst, många NFT:er är överprissatta och kan tillskrivas björnmarknadshysteri, men jag har alltid känt att äktenskapet mellan spel och NFT:er är naturligt. Spelare lägger så mycket tid på att spela vissa spel, såväl som pengar på tillägg i spelet, att det verkar vara meningsfullt att definiera ägande och behålla ett historiskt rekord i kedjan.

Så vad säger siffrorna om NFT-spelanvändning jämfört med konventionellt spel, och målar de upp en mer hausseartad bild än de fritt fallande tokenpriserna?

Ett års tillväxt

När det gäller aktiva användare har tillväxten under det senaste året varit snabb för NFT-spel. En rapport från DappRadar beräknade tillväxten inom blockkedje-spel till 2000% sedan första kvartalet förra året.

Även under första kvartalet i år samlades 2,5 miljarder dollar in för blockkedje-spel och andra metaverse-projekt. Även om detta kom före de senaste månadernas fula nedgång, är det fortfarande lovande med tanke på att 4 miljarder dollar samlades in under hela 2021, en period då tjurmarknaden var i full gång. Det sätter spel- och metaversprojekt på väg att samla in 10 miljarder dollar fram till 2022. Så till och med en mycket konservativ nedskärning på 60% av finansieringen skulle placera den över 2021 års nivåer.

NFT-spelanvändare

Finansieringen är rejäl, men det är också användarna. En titt på grafen nedan som visar de 10 bästa NFT-spelen bekräftar att sektorn börjar få mainstream attraktion och fångar fler och fler unika användare per månad.

För att sätta ovanstående siffror i ett sammanhang är ett snyggt aktuellt riktmärke för NFT-spel PC-spel. Grafen nedan visar de 10 mest spelade PC-spelen på Steam-plattformen. Även om data för totalt antal användare under en månad är mer utmanande att få fram, visar diagrammet nedan det genomsnittliga antalet samtidiga spelare under de senaste 30 dagarna (snarare än totalt antal unika användare per månad enligt diagrammet ovan).

Om vi antar att 5% av de aktiva spelarna är online vid varje given tidpunkt, jämför grafen nedan hur NFT-spelen ligger till med de mest populära PC-spelen, med NFT-spel i blått och konventionella PC-spel i orange.

Detta visar att även om NFT-spel ännu inte har gått om PC-spel, är det extremt nära att inträffa. Endast de 10 bästa PC-spelen fångar fler användare än det bästa NFT-spelet, Alien Worlds, och marginalen är mycket snäv, med Alien Worlds endast cirka 1 000 användare i skillnad.

Men trots den hausseartade tillväxten i antal framhålls dessa spel som modeflugor på grund av den övergripande tillbakagången på kryptomarknaderna. Dessutom visar grafen nedan för två av de största tokensen – Alien Worlds och Axie Infinity – att det fria fallet har varit starkt efter explosiva upplopp förra året.

Men om man tittar förbi priserna på sådana tokens (varav en stor del skulle ha berott på spekulationer) och istället gräver i användartillväxt och investeringarna som görs på dessa plattformar, ser framtiden fortfarande ljus ut.

Det är en påminnelse om att trots det baisseartade sentimentet på marknaderna finns det väldigt verklig teknik här som gör skillnad och stör branscher. Att befinna sig på gränsen till de 10 bästa PC-spelen är redan en riktig bedrift, med tanke på utrymmets begynnande karaktär.

Om dessa tokens är bra investeringar till nuvarande priser? Tja, det är ett problem för en annan dag.

