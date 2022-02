Det aktuella NuCypher-priset idag är $0,57 med en 24-timmars handelsvolym på $377,2 miljoner. Dess inhemska token NU har ökat med 25,37% under de senaste 24 timmarna. Dess partner NuLink har samlat in 4 miljoner dollar från ett antal kryptoinvesterare, inklusive Coincu Ventures och CypherVenture.

Eftersom NU är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser.

NuCypher är ett decentraliserat åtkomstkontroll- och nyckelhanteringssystem, en krypteringstjänst för offentliga blockkedjor. Det erbjuder end-to-end krypterad datadelning på offentliga blockkedjor och decentraliserade lagringslösningar.

NuCypher tillåter användare att dela privata data mellan ett antal deltagare i offentliga konsensusnätverk, med hjälp av proxy re-encryption (PRE) teknologi.

Enligt NuCypher gör denna dekrypteringsteknik den mycket säkrare och mer skyddad än traditionella blockkedjeprojekt baserade på kryptering med publik nyckel.

NuCypher (NU) är de inhemska tokens som används på det större NuCypher-nätverket. De används för att uppmuntra nätverksdeltagare att utföra nyckelhanteringstjänster.

De används också för staking för att köra en NuCypher-arbetarnod. NuCypher-nätverket är skyddat mot skadlig insats och skulle automatiskt skära ned en misstänkt användares belöningar.

NuLink samarbetar med NuCypher och har fått ett Polkadot Web3 Foundation-bidrag. Det överbryggar NuCypher-nätverket till Polkadot, Heco, Near och PlatON och kommer att samarbeta med fler ekosystem för inter blockkedje-funktioner.

Ingenting kan ersätta att göra din egen forskning. Alla investeringsbeslut du fattar bör baseras på din marknadsexpertis, din inställning till risk och egenskaperna och spridningen av din portfölj. Tänk också på hur du skulle känna för att förlora pengar.

Enligt Cryptonewsz kommer priset på NU att öka till 0,9 dollar under första halvåret 2022. Så småningom kommer det att vara en mycket sund investering eftersom 1 NU kommer att handlas för 1,15 dollar i slutet av året, två gånger dess nuvarande pris.

🔥#NU's 1d chart showing STRENGTH towards the target at $1.56 but this may only be minimal compared to what it is set up to show! $NU is on EXTREME ALERT as it is setup to climb over 171% more to reach this target and can do so QUICKLY! #NuCypher can NEAR 3X from here… https://t.co/2e1mARWyht pic.twitter.com/JG8BRs84TO

— JAVON MARKS (@javonnnm) February 27, 2022