NYM-tokenen hoppar över 32% efter avslutning av fondrunda på 300M

NYM-tokenen har ökat med över 30% efter Harry Halpin, NYMs VD, och tillkännagivandet om att samla in en fond på 300 miljoner dollar för utvecklingen av mixnets. Det är värt att notera att NYM fick pengarna efter att dess inhemska token ”NYM” noterades på en stor kryptobörs.

I skrivande stund handlas NYM för $0,9366, en ökning med 32,34% under de senaste 24 timmarna.

Företaget noterade att de har kunnat vinna investerarnas förtroende vid en tidpunkt då riskkapitalbolag dumpar projekt, dessutom deltog riskkapitalisterna som deltog i dess tidigare omgång också i den senaste.

Everyone is terrified of VCs "dumping" on projects – but in the case of NYM, the VCs from our previous rounds are doubling down on their support of privacy with a $300 million dev fund for developers to build on top of mixnets!

Details to apply soon!

https://t.co/Qr6UltAg5m pic.twitter.com/rScyHuzl6d

— Nym (@nymproject) May 2, 2022