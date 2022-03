OMG upp 11% av nyheter om Bitrue-notering: bästa ställena att köpa OMG

OMG noterades i paret OMG/USDC på Bitrue i går, vilket ledde till en ökning av OMG Networks inhemska token. Det 99:e största myntet efter börsvärde handlas för närvarande för $4,42.

Leta inte längre än den här korta artikeln för att ta reda på vad OMG är, om du borde köpa den, och de bästa ställena att köpa OMG idag.

Eftersom OMG är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser.

OMG Network, tidigare känt som OmiseGo, är en icke-förvarslösning, layer-2-skalningslösning byggd för Ethereum-blockkedjan.

Den är utformad för att tillåta användare att överföra ETH- och ERC20-tokens betydligt snabbare och billigare än när de gör transaktioner direkt på Ethereum-nätverket.

Nätverket är baserat på en ny skalningslösning som kallas MoreViable Plasma, som använder en sidokedjearkitektur för att gruppera flera transaktioner utanför kedjan i en batch, som sedan kan verifieras som en enda transaktion på Ethereums rotkedja.

Enligt OMG Network har denna teknik potential att skala Ethereum till tusentals transaktioner per sekund (TPS). OMG används för att betala avgifter i nätverket.

Ingenting kan ersätta att göra din egen forskning. Alla investeringsbeslut du fattar bör baseras på din marknadsexpertis, din inställning till risk och egenskaperna och spridningen av din portfölj. Tänk också på hur du skulle känna om att förlora pengar.

Enligt analytikerplattformen Price Prediction kommer OMG att nå minst $5,37 i år. Det kan gå upp till $6,30 med det genomsnittliga handelspriset på $5,53. År 2023 kommer 1 OMG vara värd minst $7,60.

Det högsta den kan gå till nästa år är $9,16 med ett genomsnittspris på $7,88 under hela året. År 2024 kommer miniminivån att vara $11,17. OMG kan gå upp till $13,18 på två år.

