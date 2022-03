OriginTrail (TRAC) har ökat med över 80% under den senaste veckan

OriginTrails (TRAC) mynt började dagen med en mycket hausseartad hållning som ökade med mer än 24% för att nå en daglig högsta på $0,7238, innan det gick tillbaka till sitt nuvarande pris på $0,672343.

Myntet var fortfarande i grönt när detta skrevs och haussetrenden verkar ta fart för varje dag.

I den här artikeln ska vi titta på vad som gör att priset på OriginTrail (TRAC) stiger.

Innan vi går in på detaljerna om vad som driver TRAC:s prisupptrend, är det viktigt att vi förklarar vad TRAC är.

TRAC är den inhemska tokenen för OriginTrail-protokollet, ett blockkedje-protokoll för logistik och försörjningskedjehantering som syftar till att bli den första decentraliserade kunskapsgrafen (DKG).

Till skälen till varför priset på TRAC har varit på en obeveklig hausekörning under de senaste veckorna. Det finns tre huvudfaktorer som för närvarande tillskrivs TRAC:s prisstegring och de inkluderar den aktuella lanseringen av OriginalTrail v6, AidTrust Launch och övergång till Web3 och Polkadot-integration.

Den nuvarande utrullningen av OriginalTrail som körs på testnätet är den första stora faktorn som i hög grad har påverkat TRAC:s pris.

The @origin_trail v6 testnet is growing into a beast! This week we reached a new record of 156k publishings measured in 24h, which is ~500x improvement over the highest seen number on previous DKG versions. And we are only getting started 1/4 https://t.co/2ZVXuFwSNU

— Brana Rakic – OriginTrail (@BranaRakic) March 18, 2022