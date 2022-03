POLS ned 33%, dags att köpa under dippen? Bästa ställena att köpa POLS

Efter en ökning med mer än 100% nyligen har polkastarters token, POLS, börjat minska snabbt. Idag har den tappat en tredjedel av sitt värde. Tekniska indikatorer visar dock att den kan stå inför en haussekörning.

Leta inte längre än den här korta artikeln för att ta reda på vad POLS är, om det är värt att köpa under dippen, och de bästa ställena att köpa POLS.

Eftersom POLS är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa POLS med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa POLS just nu, följ dessa steg:

Du måste skapa din plånbok, ta reda på din adress och skicka dina mynt dit.

Gå till Uniswap och anslut din plånbok till den.

Nu när du är ansluten kan du byta till 100-tals mynt, inklusive {coin].

POLS är den inhemska verktygstokenen för Polkastarter-plattformen och spelar ett antal roller i dess ekosystem, och används för likviditetsutvinning, styrning, betalning av transaktionsavgifter och för att få delta i pooler som endast äger POLS.

Polkastarter är en blockkedje-plattform designad för att tillhandahålla en lättanvänd startplatta för korskedjade tokenpooler och auktioner. Det används oftast av blockkedjeprojekt i tidiga skeden som vill samla in kapital och enkelt distribuera sina tokens samtidigt.

Genom Polkastarter kan blockkedje-projekt enkelt skapa sina egna cross-chain swappooler, vilket gör att de säkert kan samla in pengar, medan användare kan investera utan risker, eftersom swappar automatiskt utförs av smarta kontrakt.

POLS kan vara en lukrativ investering, men ta dig tid att läsa åtminstone flera prisprognoser från ledande analytiker och göra marknadsundersökningar innan du gör ett åtagande. Ta alla investeringsråd med en nypa salt.

GOV Capital förblir hausse på POLS trots den nuvarande prisutvecklingen. De förutspår att den kommer att handlas för mer än $7 om ett år och för $47,6 om 5 år.

#POLS/USDT Pump and dump this shit here on Daily TF!#POLS Pumped almost 3x within a day and then fell 40% from the day within the very day itself.$POLS #POLS #POLSUSDT #Polkastarter @polkastarter pic.twitter.com/D6yBmpo6ff

— TraderAAG 🍥 (@TraderAAG) March 15, 2022