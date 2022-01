PolySwams (NCT) pris steg 370% på 3 dagar efter nya noteringar

PolySwarm (NCT), ett projekt för upptäckt av hot och anti-malware, har varit på uppgång under de senaste tre dagarna efter att den noterades på flera stora kryptobörser inklusive Coinbase.

Polyswarm, den 344 rankade kryptotillgången efter börsvärde, handlas för närvarande för $0,12 och är upp 372% från prissättningen för en vecka sedan.

PolySwarm sysslar med cybersäkerhetsmjukvara och den använder sin ursprungliga token NCT för att belöna användare som deltar i övningen för insamling av data och insikter om cybersäkerhet.

Den 13 januari listades PolySwarm (NCT) tillsammans med Propy (PRO), Inverse Finance (INV) och Liquidity (LQTY) på Coinbases fullständiga detaljhandelsplattform.

Enligt Coinbases Twitter-konto kommer de fyra altcoins (PRO, INV och LQTY) att vara tillgängliga i Coinbase Android, Coinbase iOS-appar och Coinbase.com för kunderna att logga in, köpa, skicka, ta emot, handla eller lagra LQTY, INV, PRO och NCT i de flesta regioner som stöds av Coinbase.

INV, LQTY, NCT and PRO are now live on https://t.co/iQARfimGvY & in the Coinbase iOS & Android apps.

Coinbase customers can log in now to buy, sell, convert, send, receive or store.https://t.co/Yhm3KRFbAr pic.twitter.com/TFzIoqhQG4

— Coinbase (@coinbase) January 13, 2022