Pompliano sa till CNBC i en intervju att Bitcoins energianvändning fortsätter att bli mer och mer effektiv när den skalas och miners utnyttjar fler förnybara energikällor.

Pomp Investments grundare och populära Bitcoin-podcaster Anthony "Pomp" Pompliano säger att samtalet kring Bitcoins energianvändning och hur effektivt det är, till stor del lider av "två nyckelpunkter" som folk tenderar att missa.

Han sa detta under en intervju på CNBC:s "Squawk Box", där han kort lyfte fram frågorna om Bitcoins volatilitet och energianvändning.

Han berättade för programvärden Joe Kernen att när folk fortsätter att diskutera Bitcoins energiförbrukning, måste de notera följande:

Enligt honom är det första det "linjära förhållandet mellan energiförbrukning och det amerikanska dollarsystemet." Han fortsätter med att förklara varför det är viktigt för samtalet att ta del av denna punkt.

“För att stödja fler användare och fler transaktioner måste vi förbruka mer energi. Vi behöver fler datacenter, fler bankkontor, fler uttagsautomater etc", tillade han.

Å andra sidan, förklarade han, har Bitcoin-blockkedjan inte samma typ av linjär relation som ses mellan fiat-ekosystemet och energiförbrukningen. Han noterade att oavsett hur många transaktioner som läggs till i ett block under transaktionsbearbetningen är mängden energi som förbrukas densamma.

"I takt med att den skalas, blir Bitcoin mer och mer effektiv eftersom du kan packa in mer ekonomiskt värde i vart och ett av dessa block, medan du i ett äldre system behöver förbruka mer energi när du skalar."

Pomp säger också att det inte finns något att be om ursäkt för när det kommer till frågan om Bitcoins energiförbrukning. Enligt hans åsikt använder "viktiga saker i världen energi ".

Han pekar på den växande användningen av förnybar energi i Bitcoin-brytning och säger att övergången till alla dessa nyare grönare energikällor driver forskning och utveckling inom industrin för förnybar energi.

Innan han fördjupade sig i energianvändningsfrågan i programmet hade Pompliano först pratat om ett viktigt mått – Bitcoins volatilitet.

"The key piece is that the volatility is measured in dollars. If you think of the dollar itself, the dollar is hyper-volatile as well … 40% of all US dollars in circulation have been printed in the last 18-24 months." says @APompliano. "One #bitcoin still equals one bitcoin." pic.twitter.com/O5CwpEwGkB

— Squawk Box (@SquawkCNBC) December 27, 2021