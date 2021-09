ETH/USD är fortfarande på väg mot ett nytt rekordhögt värde, men en nedgång under $3,800 kan utlösa en omsvängning till $3,500-zonen

ETH-priset svävar runt 3 856 dollar i skrivande stund, och tjurarna upplever den andra dagen av björntryck som har begränsat den senaste uppåtgången. Det nedåtgående trycket hotar att pressa ETH/USD-paret lägre, vilket kan se björnarna etablera 4 000-dollarszonen som den huvudsakliga leveransväggen.

Noterbart är att Ethereumpriset nådde en toppnotering på 4 030 dollar på kryptobörsen Coinbase den 3 september och uppnådde en daglig stängning på 3 940 dollar – den högsta stängningen sedan den 14 maj. Eftersom Bitcoin (BTC) ser ut att stärkas över 52 000 dollar kan en liknande rörelse för ETH föra in en uppgång mot det högsta priset genom tiderna.

Enligt den populära tekniska analytikern Rekt Capital stöds den uppåtgående synen på ETH av möjligheten till en "U-formad" mönsterformation.

$ETH is in the process of retesting the top of its multi-month U-Shaped formation

Successful retest will validate the formation to bring upon a new macro uptrend into new All Time Highs#Crypto #Ethereum

— Rekt Capital (@rektcapital) September 6, 2021