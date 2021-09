Nya vinster för BTC över 51 000 dollar kan utlösa XRP:s rörelse mot en ny 4-månadershög nivå

XRP handlas runt 1,32 dollar, nästan 6 % högre för dagen efter en liten försäljning som orsakades av att handlare tog ut vinst på hela marknaden.

Men liksom de flesta kryptovalutor i topp 10 efter marknadskapital håller sig XRP-priset över en kritisk stödnivå som kan fungera som en språngbräda för ytterligare vinster under veckan.

För närvarande har Bitcoins starka rörelse över 51 000 dollar och Ethereums flirt med prisnivån 4 000 dollar gett uppmuntran åt stämningen på kryptomarknaden. De positiva utsikterna kan utlösa en uppåtgående studs för XRP-priset, vilket kan innebära ett nytt test av motståndszonen över 1,50 dollar.

De optimistiska utsikterna för XRP har lyfts fram av den främsta kryptoanalytikern CrediBULL Crypto. Den pseudonyma näringsidkaren pekade nyligen ut XRP/USD:s brott över nivån 1,25 dollar som det drag som hjälpte tjurarna att klara sig över en viktig leveranszon. Uppsidan inkluderade också ett återtest av nedåtgående trendlinje för att lägga till den potentiella vändningen mot 1,50 dollar.

En annan analytiker, Ali Martinez, har noterat att Ripples inhemska token är redo för "ytterligare ett ben uppåt" med tanke på utsikterna för kryptovalutans nätverkstillväxt. Enligt analytikern antyds potentialen för en uppåtgående trend av den nätverksaktivitet som har ökat kraftigt under de senaste veckorna.

$XRP is ready for another leg up! 🚀

Network growth is one of the most accurate price foreshadowers as it shows an increase in user adoption over time.

The uptrend in #XRP network growth could soon be reflected on prices, resulting in a bullish breakout. pic.twitter.com/mnhpXi596v

— Ali Martinez (@ali_charts) September 6, 2021