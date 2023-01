Prisprognos för ApeCoin (APE): Så här kommer Metacade (MCADE) att överträffa Apecoin 2023

Investerare över hela kryptomarknaden kan se tillbaka på ett tufft år, samtidigt som de aktivt söker efter möjligheter till livsförändrande avkastning. Det är ingen överraskning att några mer etablerade projekt som ApeCoin drar åt sig stor uppmärksamhet, men det är en nykomling, Metacade, som verkligen börjar skaka om saker och ting.

Fortsätt att läsa för att få bättre koll på läget, och se hur prisprognoserna för Metacade och ApeCoin nedan kan hjälpa till att ge perspektiv på vilken som är den bästa investeringen för dina hårt inarbetade pengar.

Vad är Metacade?

Metacade har tagit sig an spelvärlden och vill etablera en ny community som för samman det bästa från både spel och krypto i en uppslukande upplevelse. Detta skulle göra det möjligt för spelare och kryptoälskare att få kontakt med varandra medan de spelar sina favoritspel.

I Metacades whitepaper framkommer det tydligt att de har bestämt sig för att ge spelare en helhetslösning för alla deras spelbehov. Viktigast av allt är att Metacade erbjuder en spelarkad full av Play-to-Earn-spel, i vilken det finns ambitioner om att erbjuda ett stort antal titlar, vilket gör det möjligt för användare att tjäna belöningar i processen – inklusive genom tävlingsspel i turneringar och andra sätt att engagera sig i communityn. Projektet möjliggör också för kyrptoinnehavare att satsa sina mynt, vilket gör att MCADE-innehavare kan tjäna en passiv inkomst samtidigt som de bidrar till ekosystemet.

Hur fungerar Metacade?

Metacade använder kryptovalutan MCADE på hela sin plattform. Det krävs att MCADE innehas för att möjliggöra mycket av funktionaliteten; för tillgång till spel, samt för deltagande i konkurrenskraftiga spelturneringar och prisdragningar.

Den nyaste delen av plattformen utgörs av Metagrant-programmet. Vad innebär detta? Jo, detta möjliggör för utvecklare av metaverse-spel att få finansiering för sina spelidéer. MCADE-innehavare inom Metacades community kan rösta på vilka projekt som finansieras och senare kan de till och med tjäna belöningar för att testa just de spel de stöttade. Allt detta kan ske tack vare en av plattformens primära fokus, riktat mot Work2Earn.

Teamet bakom Metacade arbetar för att uppnå fullständig DAO-styrning före Q4 2024. Detta kommer att innebära att nyckelroller och ansvarsområden överlämnas till Metacades community så att det blir en helt community-styrd verksamhet. För att säkerställa att projektet uppfyller de höga standarderna som krävs i Web3 har Metacade dessutom låtit sina planer, smarta kontrakt och team revideras av Certik .

Metacade ser ut att kunna bli en otrolig investeringsmöjlighet, där alla tecken pekar mot en ljus framtid och med enorm potential för både utvecklare och spelare som letar efter nya möjligheter på Web3-plattformar.

Prisprognos för MCADE

MCADE är den användbara utility token som används på hela Metacades plattform. Bortsett från att användas för insats har den också två omfattande användningsfall i ekosystemet: som ett betalningsmedel och för användning inom Metacades belöningssystem.

Det stora värdet i och användningen av MCADE innebär att när antagandet ökar, ökar behovet av att mer MCADE innehas av användarbasen – när fler användare vill spela spel söker utvecklare finansiering, såväl som mängden andra spelaktiviteter som underlättas av Metacade ekosystem.

Bibehållandet av användare underlättas genom belöningarna som erbjuds på plattformen, vilka stärks ytterligare av de fördelar som är kopplade till de transaktionsavgifts- och säkerhetsaspekter som följer med Ethereums nätverk. Allt detta betyder att projektet sannolikt kommer att fortsätta att hålla hög fart, med ett ihållande köptryck på MCADE.

Mot bakgrund av dessa faktorer ser det ganska givet ut att priset på MCADE sannolikt kommer att öka avsevärt. Detta kommer sannolikt att inträffa så snart som 2023, just på grund av den spännande färdplanen framåt. I denna står inte minst lanseringen av spelarkaden och tilldelningen av plattformens första Metagrant i centrum. När fler användare börjar inse hur lovande det verkligen ser ut för plattformen och drabbas av FOMO slår in, är en prisprognos om en ökning på 30x från MCADE:s pre-sale inte uteslutet.

När det gäller att prognostisera priser för längre in i framtiden kan det vara hjälpsamt att titta på börsvärdet för projekt som The Sandbox, som relativt enkelt uppnådde ett marknadsvärde på $6 miljarder 2021 trots en liten användarbas. Ett marknadsvärde på $20 miljarder för Metacade är uppnåeligt om deras vision fortsätter att hålla kursen under de närmaste åren. Detta innebär att priset kan öka 1 000 gånger och till slut landa på $10.

Prisprognos för ApeCoin

ApeCoin lanserades så sent som i mars 2022, och har antagits av populära NFT-släpp som Bored Ape Yacht Club (BAYC) och Mutant Ape Yacht Club (MAYC). Bored Apes ekosystem fokuserar på NFT:er, med särskilt fokus riktat mot samlarföremål och konst.

Ambitionen med ApeCoin, som drivs av communityn som en DAO, är att möjliggöra communitystyrning genom att tillhandahålla ett ekosystem byggt kring prioritering av konsten, vilket kan ge värde till kreativa industrier.

Att prognostisera ApeCoins pris är svårt. Till följd av de ekonomiska utmaningar som präglar USA:s ekonomi, är det svårt att se en dramatisk prisuppgång. Faktum är att om ApeCoin kan stiga med 20 % 2023 till $4,60, skulle det anses vara en stor framgång för projektet. Därför tror många att Metacade sannolikt kommer att överträffa det välkända projektet relativt snart.

Metacade – Med sikte på dramatiska prisökningar

Utmaningarna som APE står inför gör prisprognosen för ApeCoin ganska sval, men det finns fortfarande en chans till en rimlig uppsida. Däremot är det svårt att ignorera potentialen som Metacade erbjuder. Jämför man dock prisprognoserna för Metacade och ApeCoin står det klart att det finns ett bättre alternativ för de som vill generera potentiellt livsförändrande avkastning.

Med det sagt är det inte konstigt att Metacade, även i dess tidiga skeden, drar till sig så mycket uppmärksamhet i kryptovärlden. Snart är steg 1 av Metacades pre-sale igång, och då kommer MCADE sannolikt innehas i en mängd smarta investerares portföljer inom kort.