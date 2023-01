Prisprognos för Decentraland, The Sandbox och Metacade 2025: Huvudaktörer i metaversen

Är du nyfiken på framtiden för metaverse och vilka projekt som kommer att dominera? Den här artikeln kommer att gå igenom en prisprognos för Decentraland, The Sandbox och Metacade för 2025 och ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig på lång sikt.

Vad är The Sandbox (SAND)?

The Sandbox är en decentraliserad 3D-värld som låter användare skapa, dela och tjäna pengar på upplevelser i spelet. The Sandbox (SAND) möjliggör för spelarna att bygga vad de vill med hjälp av så kallade voxels, alltså de block som är karaktäristiska för spelets design. Detta är dock inte bara ett estetiskt val; de är designade för att vara lätta att manipulera och tillåta spelare att skapa invecklade och detaljerade föremål, som bilar, byggnader, skulpturer och mer.

För att bygga i The Sandbox (SAND) måste spelarna först äga LAND. LAND-tokens kommer i form av NFT:er, vilket gör att de kan köpas och säljas med SAND-tokens. När spelare väl äger LAND kan de välja att köpa tillgångar (objekt designade av andra spelare) eller bygga föremål i VoxEdit och använda dem i Game Maker för att skapa uppslukande spel och upplevelser. Företag som Forbes, Gucci och Warner Music Group har alla använt dessa verktyg för att ta sina första steg i metaverse, och många fler kommer sannolikt att komma.

Prisprognos för The Sandbox (SAND) 2025

I takt med att antagandet av metaverse ökar är det troligt att The Sandbox kommer att leva upp till sitt namn som en lekfull sandlåda och fungera som en testplats för varumärken som vill ansluta sig till denna nya digitala satsning. Att lägga till fler namn till sin redan växande lista över högprofilerade företag som använder The Sandbox (SAND) kommer sannolikt att stimulera en flod av investeringar och kan pressa SAND:s pris mycket högre än dess nuvarande pris på $0,42. Åtminstone är $2,50 definitivt möjligt, medan någonstans mellan $4,50 och $5 är mer sannolikt.

Vad är Metacade (MCADE)?

Metacade är en community-baserad plattform byggd för metaverse och Play-to-Earn-spel (P2E). Det är en hub dit spelare vänder sig för att upptäcka de senaste P2E-spelen, utforska det snabbt växande metaverse tillsammans med likasinnade, och göra en direkt inverkan på framtiden för GameFi . I sin kärna har Metacade allt du behöver för att få ut det mesta av metaverse- och P2E-spel, som recensioner, topplistor, alfa, forum och chattrum, där du kan få vänner och tjäna pengar för dina bidrag till communityn.

Ja, det stämmer – varje gång du lägger upp en recension, några tips kring spelande eller annat användbart innehåll, belönas du med MCADE-tokens för ditt bidrag till att utveckla plattformen. Du kommer också att kunna ta del av regelbundna prisdragningar och turneringar där du kommer att möta andra Metacade-användare för en chans att vinna fina priser. Det finns till och med planer på en annonsplats för jobbmöjligheter 2024, där du hittar såväl mindre roller som större, långsiktiga tjänster hos några av de största namnen i Web3.

År 2025 kommer två av Metacades mest attraktiva funktioner att vara live. Den första är dess decentraliserade autonoma organisation (DAO) , där användare kommer att kunna delta i att forma världens första spelarägda virtuella arkad. Den andra är Metagranter. Metagranter är ett finansieringsverktyg som låter Metacade-användare rösta om utvecklingen av P2E-spel. Utvecklare presenterar sina idéer för communityn, och den idé som får flest röster tilldelas finansiering från Metacades kassa så att utvecklarna hjälps att realisera deras spelidéer.

Prisprognos för Metacade (MCADE) 2025

Med en mängd innovativa funktioner, fokus på communityn och potentialen att snabbt locka tusentals spelare, kommer Metacade sannolikt att ligga steget före många av sina konkurrenter 2025. MCADE är för närvarande i pre-sale och förväntas lanseras för allmänheten för $0,02 per token.

Med tanke på att antagandet av metaverse och GameFi förväntas accelerera till 2025, är det en rimlig prognos att uppnå $0,20 – en 10x ökning. Om saker och ting fungerar som planerat för Metacade, finns det stora möjligheter att nå allt från $0,50 till $1. Med andra ord, en investering på $1 000 som görs i slutet av denna pre-sale kan vara värd så mycket som $25 000 till $50 000 år 2025!

Vad är Decentraland (MANA)?

Decentraland , liksom The Sandbox, är en 3D-värld där spelare kan äga egendom i spelet (även känd som LAND), skapa upplevelser och utforska andras skapelser. Medan The Sandbox lägger större vikt vid spel, är Decentralands syfte mer generellt, med fokus på användargenererat innehåll och konst. Decentraland tillåter också användare att upptäcka världen omkring dem i VR – något som The Sandbox ännu inte har att erbjuda.

Sedan starten 2017 har Decentraland vuxit till att stå värd för konstgallerier, museer, casinon, nattklubbar, hotell och mer. Decentraland står också regelbundet värd för evenemang, som konserter, konferenser och sociala möten för communityn. Som en del av sin DAO-struktur kan Decentraland delta i virtuella möten och rösta för att forma plattformens framtid. Hur ser då en prisprognos för Decentraland ut? Det ska vi gå igenom härnäst.

Prisprognos för Decentraland (MANA) 2025

Även om Decentraland inte har ingått samarbeten med lika många varumärken som The Sandbox, kommer dess status som ett av de äldsta metaverse-projekten sannolikt att ge det en fördel, vilket inverkar på vår prisprognos för Decentraland 2025. När fler spelare ansluter sig till metaverse-revolutionen kan MANA se en ny våg av investeringar, vilket leder till ett mycket högre pris än dagens pris på $0,32.

En mycket optimistisk prisprognos för Decentraland för 2025 skulle vara att MANA återvänder till sina toppnivåer i november 2021, eller någonstans mellan $5 och $6. En mer realistisk prisprognos för Decentraland för 2025 skulle vara runt $3,50 till $4.

Metacade (MCADE) är ett oerhört undervärderat Metaverse-projekt

Utifrån vår respektive prisprognos för Decentraland, The Sandbox och Metacade kan man konstatera att alla sannolikt kommer att klara sig bra under de närmaste åren när fler användare ansluter sig till metaverse. Men medan tåget förmodligen redan har gått för massiva vinster i SAND eller MANA, har MCADE allt att vinna. MCADE är fortfarande i steg 1 av dess pre-sale, så det är nu du har den bästa chansen att hänga på. Metacade har redan sålt MCADE för över $1,55 miljoner och denna summa förväntas uppgå till minst $20 miljoner i slutet av dess pre-sale. Vänta inte – skaffa MCADE innan det är för sent!

