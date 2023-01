Prisprognos för Metacade, XRP och Tron för 2023, 2025 och framåt

Utvecklingen för kryptomarknaden kan ibland vara svår att förstå sig på. Eller så är det tvärtom, om man ser till de historiska trenderna. Varje tjurmarknad har nämligen följts av en utdragen ”kryptovinter”, där priserna faller över hela linjen. Efter detta återhämtar sig marknaden, vanligtvis i samband med att Bitcoins halvering inträffar – varav den nästa är planerad till början av 2024.

Detta innebär att 2023 kan komma att medföra stigande kryptopriser, eftersom vi nu har 2022 års björnmarknad bakom oss. Prisprognoserna för XRP (XRP), Metacade (MCADE) och Tron indikerar nu ett hausse-artat sentiment hos investerarna.

Prisprognos för Metacade: Kommer MCADE att nå $5 år 2025?

Efter att det just har offentliggjorts att Metacade genererade $1,12 miljoner i finansiering under beta-fasen av sin pre-sale på bara 3 veckor, strömmade ytterligare miljoner in, så att den första fasens omsättning uppgår till $1,9 miljoner. Detta innebär att MCADE:s pris förväntas skjuta i höjden efter att denna pre-sale är genomförd.

MCADE:s pris kan nå $1 under 2023, vilket skulle innebära en enorm vinst på 50 gånger efter att dess pre-sale avslutats. Efter Bitcoins halvering, och vidare in i 2025, har MCADE:s pris potential att nå $5 – $7 när nästa tjurmarknad kommer.

Vad är Metacade (MCADE)?

Metacade bygger den största arkaden på blockkedjan och kommer att erbjuda en rad olika Play-to-Earn-spel (P2E). Användare kan tävla i online-turneringar mot spelare från hela världen och kommer att dra nytta av en mängd innovativa intjäningsmekaniker på Metacades plattform.

Projektet drivs av communityn och syftar till att bli ett centralt nav för GameFi-användare. För att hjälpa communityn kommer Create2Earn-funktionen att belöna användare för att de delar användbar information om plattformen, samt för att lägga upp spelrecensioner och interagera med andra medlemmar.

Metacade hjälper också den bredare GameFi-industrin att växa. Jobbmöjligheter kommer att erbjudas för spelare genom Work2Earn-funktionen, som kan hjälpa communityn att komma in i Web3. Samtidigt kan projekt rekrytera kompetenta kryptoentusiaster, vilka kan hjälpa till att hängivet driva utvecklingen framåt.

Vidare erbjuds Metagrant-programmet, vilket är ett innovativt system som möjliggör för spelutvecklare att få ut sina spel på marknaden. Metacades community kommer då att rösta för att avgöra vilka nya spel som de helst vill spela. De mest populära förslagen tillhandahåller finansiering i ett tidigt skede, vilket är essentiellt för att främja nya GameFi-titlars utveckling.

Hur fungerar Metacade?

MCADE används för att belöna medlemmar i communityn och för att spelarna ska få tillgång till P2E-turneringar. Krypton kommer också att användas för att satsa och rösta i styrningsförslag när plattformens decentraliserade autonoma organisation ( DAO ) sätts i drift 2023 – 2024.

Prisprognos för XRP: Kommer XRP att nå $4 år 2025?

XRP kan, med stor marginal, överträffa sitt tidigare rekordpris när (eller när) projektet slutligen når en lösning i rättegångsfallet med SEC. Detta fall har hållit nere priset på XRP under en tid, men det är fortfarande en av de 10 bästa kryptovalutorna efter börsvärde. Under 2023 och därefter kan XRP säkert nå $4.

Vad är XRP?

XRP underlättar snabba och billiga finansiella transaktioner över nationella gränser. Krypton syftar till att tillhandahålla omedelbar likviditet för centralbanker och andra finansiella institutioner. XRP är också XRP Ledgers egen kryptovaluta. Detta är ett decentraliserat blockkedjenätverk som kan stödja utvecklingen av många olika applikationer.

Ripple, moderbolaget bakom XRP, har ingått stora partnerskap med institutioner som JP Morgan, The Bank of England och Santander, vilket återspeglar dess höga ambitioner om att bli en decentraliserad betalningslösning.

Prisprognos för Tron: Kommer TRX att nå $0,26 år 2025?

Prisprognosen för Tron ser positiv ut. Det ska samtidigt sägas att TRX är en relativt stabil kryptovaluta när det gäller prisutveckling. Denna krypto kan relativt enkelt undkomma marknadens volatilitet på grund av höga nivåer av likviditet. Detta gör att prisprognosen ändå kan uppfattas lägre än väntat.

Med det sagt, denna likviditet gynnar blockkedjan och möjliggör snabba transaktioner till låg kostnad, men det betyder också att priset för Tron sannolikt inte kommer att stiga i samma utsträckning som MCADE. Experter prognostiserar en värdering på $0,26 för TRX, vilket motsvarar en avkastning på 5x från dagens nivåer fram till 2025.

Vad är TRX?

TRX är Trons egen kryptovaluta – men vad är Tron? Jo, Trons blockkedja möjliggör för att användare kan skicka kryptovaluta över hela världen. Dessutom erbjuds snabba transaktioner. Trons ekosystem erbjuder en mängd olika DeFi-tjänster och andra decentraliserade applikationer (dApps), inklusive spel, låneprotokoll och börser.

Trons blockkedja bearbetar regelbundet transaktioner till ett värde av hundratals miljoner dollar på daglig basis. Den kan bearbeta så mycket som 2 000 transaktioner per sekund (TPS) och har en blocksluttid på tre sekunder. Medan prisprognosen för Tron är mindre hausse än många andra kryptovalutor, är det en stark investering för framtiden.

Metacade har störst avkastningspotential under de kommande åren

Metacades plattform kan växa till att bli ett av de största projekten inom GameFi-sektorn. Genom sin avancerade intjäningsmekanik och ett stort urval av olika blockkedjebaserade spel förväntas projektet attrahera en enorm spelarcommunity.

MCADE:s pris uppgår för närvarande till endast $0,01. Dess pre-sale är en unik möjlighet att komma in i ett kryptoprojekt med hög potential till ett lågt pris. MCADE:s pris kommer sedan att fortsätta att stiga i värde tills det når $0,02 under slutskedet av dess pre-sale. Denna pre-sale kan därmed visa sig vara den bästa investeringsmöjligheten för 2023 och framåt. Mot bakgrund av detta bör investerare skynda sig på för att hinna ombord på Metacades tåg och ta del av dess pre-sale innan det är för sent.

