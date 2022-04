Prisprognos Near Protocol: På väg mot ett stort utbrott

Near Protocol-priset höll sig stadigt nära dess rekordhögsta nivå när investerare jublade över det starka resultatet för dess nätverk. Tokenen handlas till $16,64, vilket är nära dess rekordnivå på $20 när investerare väntar på lanseringen av dess stablecoin.

Nears lansering av stablecoin

NEAR Protocol är ett ledande layer 1-nätverk som växer kraftigt när investerare anammar dess shardingteknik. Sharding är en teknik som bryter block i mindre bitar som kallas skärvor, vilket hjälper dem att öka dess genomströmning.

Denna månad samlade protokollet in 350 miljoner dollar från riskkapitalister, inklusive Masayoshi Son från Softbank. Den insamlingen kom några månader efter att samma utvecklare samlat in 150 miljoner dollar.

En annan stor utveckling var att nätverket valdes ut av Sweatcoin. Till att börja med är Sweatcoin ett av de snabbast växande fitnessföretagen i världen. Den använder flera tekniker för att övervaka människors steg och ersätter dem sedan.

I framtiden kommer Sweatcoin att använda Nears teknologi för att lansera sin kryptovaluta. Detta var ett anmärkningsvärt steg på grund av Sweatcoins popularitet. Den har över 10 miljoner användare.

Near Protocol förväntas också lansera sitt stablecoin denna månad. Myntet, som kommer att kallas USN, kommer att likna andra stablecoins som Tether, USD Coin och Tera USD. Målet är att säkerställa att nätverket har ett bra stablecoin som kan hjälpa till att driva decentraliserade börser byggda med hjälp av dess teknologi. I ett uttalande nyligen sa en NEAR-chef:

”Just nu är DAO:er bortom regleringsområdet, men vi lever i den fysiska världen och förstår hur dessa nya organisationer kommer att kartläggas. Vi måste ta reda på hur DAOs kan interagera med den traditionella världen. Också säkerhet och att få användare att känna sig trygga med denna teknik.”

Prisprognos Near Protocol

Det dagliga diagrammet visar att Near-priset har varit i en uppåtgående trend de senaste dagarna. Myntet svävar nära sin rekordnivå och det har rört sig över 25-dagars och 50-dagars glidande medelvärden. Vidare har Near format vad som ser ut som ett kopp- och handtagsmönster. Den är för närvarande i sin handtagssektion. I prisåtgärdsanalys är detta mönster vanligtvis ett hausseartat tecken.