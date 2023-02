Prisprognosen för Cardano ser dyster ut medan Metacade tar sikte mot stjärnorna

Blockkedjetekniken gör stort avtryck i en mängd olika globala industrier genom sin unika förmåga att demokratisera internetägande. Oavsett om det gäller kryptospel, digital konst, supply chain management eller gränsöverskridande finansiering, ger blockkedjetekniken mer transparens och större kontroll för individer medan de använder digitala tjänster.

Kryptoinvesterare kan förvänta sig stora vinster under de kommande åren om de investerar i rätt projekt. Som starkt exempel kan nämnas att prisprognoserna för Metacade och Cardano pekar på fin potential för avkastning. Men om man gör en jämförelse mellan de två – Cardano (ADA) och Metacade (MCADE) sida vid sida – vilken är den bästa investeringen?

Metacade och Cardano visar hur mångsidig blockkedjeteknik kan vara

De framsteg som gjorts av projekt som använder blockkedjeteknik har lett till att en ny term myntats: Web3. Web3 beskriver en ny era för internet, där användare kan återta äganderätten över sin data och ha friheten att göra transaktioner mellan personer.

Web3, som drivs av blockkedjeteknik, är en allomfattande term som inkluderar en mängd olika applikationer och användningsfall under sitt paraply. Nyttan av blockkedjeteknik är tydlig när man tittar på två framstående projekt – Cardano och Metacade.

Medan Cardano är en lager 1-blockkedja som stöder utvecklingen av decentraliserade applikationer (dApps), är Metacade en dApp som kan inleda det globala antagandet av blockkedjeteknik på grund av dess attraktiva funktioner och unika möjligheter.

Vad är Cardano (ADA)?

Cardano är en blockkedja som drivs av insatsbevis (PoS) och kan leverera en hög transaktionsgenomströmning till en låg kostnad för sina användare. Projektet skiljer sig från tidigare iterationer av blockkedjeteknik genom att det förbättrar användarupplevelsen genom att minska fördröjning och kostnader. Cardano är också Turing-komplett, vilket innebär att utvecklare kan skapa dApps för en mängd olika användningsområden inom Cardanos ekosystem.

Cardanos PoS-protokoll var en av de första gångerna då PoS användes. PoS är en mycket mer kostnadseffektiv metod för att uppnå konsensus i ett distribuerat datorsystem, vilket är en viktig anledning till att Cardanos blockkedja kan behandla transaktioner i en snabbare takt än tidigare blockkedjor med arbetsbevis, som Bitcoin.

Prisprognos för Cardano 2023: Kommer ADA att nå $1?

Efter att ha hyllats för att potentiellt kunna krossa Ethereum när nätverket grundades 2017, har prisprognosen för Cardano inte sett lika optimistisk ut under de senaste åren. ADA nådde $0,38 under sin topp 2018 och befinner sig nu – nästan 5 år senare – under denna prisnivå på mindre än $0,30.

Prisprognosen för Cardano pekar på en återhämtning för ADA, men många investerare undrar om den har det momentum som krävs för att bryta sin tidigare rekordnivå på $3,09. För närvarande ser prisprognosen för Cardano dyster ut, där experter förväntar sig att krypton kommer att få det rejält kämpigt att ta sig tillbaka upp på $1.

Vad är Metacade (MCADE)?

Metacade är en helt ny GameFi-plattform som redan tar fart. Projektet meddelade nyligen att de inleder sin pre-sale, i vilken över $5.6m samlades in under de första 11 veckorna. Metacade är en omfattande Play-to-Earn-upplevelse (P2E) och kan bli en nyckelaktör när det kommer till att driva blockkedjerevolutionen i den globala spelindustrin.

Förutom att erbjuda många olika P2E-spel i sin arkad, kommer Metacade att bli en central plats för Web3-användare att träffas, umgås, lära sig om spel och tjäna inkomster. Plattformen integrerar en mängd innovativa intjäningsmekaniker som kan locka en stor användarbas under de kommande åren.

Hur fungerar MCADE?

Metacades P2E -arkad erbjuder spel både för skojs skull och för tävling. Användare kan tjäna MCADE medan de klättrar vidare genom oändliga nivåer i en mängd olika onlinespel, och även delta i turneringar för att tävla om chansen att vinna stora priser som betalas i krypto.

En av de viktigaste extra intjäningsmekanikerna som erbjuds av Metacade är Create2Earn-funktionen. Detta stimulerar till kunskapsdelning mellan communityns medlemmar, eftersom användare kommer att belönas med MCADE för att de lägger upp spelrecensioner, delar insikter och interagerar med andra användare på Metacades plattform.

Metacade hjälper också användare att kickstarta sina yrkesmässiga karriärer inom blockkedjeteknik. Metacades Work2Earn-mekaniker kommer nämligen att erbjuda betalda jobbmöjligheter till communityn. Dessa inkluderar allt från frilansroller till heltidstjänster från 2024 och framåt.

Prisprognos för Metacade 2023: Kommer MCADE att nå $1?

Metacade kan hjälpa till att driva expansionen av blockkedjeteknologin. Plattformen kan öppna upp för fina samarbeten och kompetensutveckling genom sina Work2Earn-mekaniker och finansiera innovationer i tidiga skeden genom sitt Metagrants-program.

Projektet i sig erbjuder en oöverträffad upplevelse av blockkedjespel och har en mängd funktioner som kommer att göra Metacade till en av blockkedjans mest populära dApps. År 2023 förväntas MCADE nå ett pris på $1, vilket är en 50x vinst från slutet av dess pre-sale.

Prisprognos för Metacade vs Cardano: Vilken krypto är värt att köpa?

MCADE:s pre-sale kan vara en av årets bästa investeringsmöjligheter. Krypton lanserades för för bara $0,008, så MCADE kan ge ge vinster på över 100 gånger i framtiden i takt med att blockkedjeteknik fortsätter att locka användare från hela världen.

Prisprognosen för Cardano ser å andra sidan inte lika ljus ut. Investerare bör välja Metacade eftersom Cardano sannolikt inte kommer att generera avkastning ens nära 100x. För investerare som vill köpa in sig i Metacade under dess pre-sale; se till att göra det snabbt! Krypton stiger nämligen till $0,02 under processen, vilket betyder att det endast är under en begränsad tid som man har chans att köpa MCADE till bästa möjliga pris.