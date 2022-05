FTX, KuCoin och några andra ledande börser noterade nyligen Project Galaxy. Dessutom tillkännagav Binance en kampanj som börjar idag och pågår till den 13 maj.

Alla användare som samlar på sig en nettoinsättning på minst 50 GAL, den inhemska tokenen för Project Galaxy, eller handlar med minst 35 GAL över de kvalificerade GAL-spothandelsparen kommer att dela en prispott på $60 000 i GAL-tokenkuponger.

Tokenen ökade nästan 10% i värde idag. Om du attraheras av unika funktioner och vill lära dig hur och var du kan köpa Project Galaxy, är den här guiden för dig.

FTX är en cryptocurrency-utbyte som är byggd av handlare, för handlare. FTX erbjuder innovativa produkter, inklusive industrin-första derivat, alternativ, volatilitetsprodukter och levererade tokens. Vi strävar efter att utveckla en plattform robust nog för professionella handelsföretag och intuitivt nog för första gången.

Köp GAL med FTX idag!

Project Galaxy är ett av de ledande Web3-referensdatanätverken. Byggd på öppen och samarbetande infrastruktur hjälper Project Galaxy Web3-utvecklare och projekt att utnyttja digitala referensdata och NFT:er för att bygga bättre produkter och gemenskaper.

Project Galaxy tillhandahåller infrastrukturen för communitymedlemmar att kurera och bidra med digitala referenser till Galaxy Credential Data Network. Infrastrukturen stöder kurering av autentiseringsuppgifter genom flera datakällor.

Med tanke på hur svårt det är att komma med en korrekt förutsägelse av kryptovaluta bör du aldrig fatta några beslut som påverkar din ekonomi före en djupgående marknadsanalys. Investera inte mer än du har råd att förlora.

Digital Coin Price förutspår allvarlig tillväxt från nuvarande $15,75. Dess prognos är nedan:

Upcoming listing on FTX: $GAL spot and perpetual futures!

Live on May 5, 2022 (UTC)@ProjectGalaxyHQ

Listing details: https://t.co/L3hdc9cylu pic.twitter.com/ag37m0yUv1

— FTX (@FTX_Official) May 5, 2022