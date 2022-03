Quant tillkännagav nyligen en ny release: Overledger 2.2.2, som levererar innovativa smarta kontraktskapaciteter på andra nivån för att hantera konton och skapa och bränna tokens.

Om du attraheras av unika funktioner och vill lära dig hur och var du kan köpa Quant, är den här guiden för dig.

Quant lanserades för nästan fyra år sedan med uppdraget att koppla samman nätverk och blockkedjor globalt utan att minska nätverkets interoperabilitet och effektivitet. De skapade det första blockkedje-operativsystemet och blev den första plattformen för att lösa problemet med interoperabilitet.

Quant använder Overledger Network, vars version 2.2.2 de just släppte. Den utvecklades som en OS-distribuerad ledger-teknologi, som länkar ihop olika blockkedjenätverk. Quant fakturerar sig själv som det första operativsystemet som byggdes för blockkedjor.

Quant syftar till att minska klyftan mellan olika blockkedjor genom att utnyttja Overledger. Detta nätverk är ryggraden i projektet. Quant är säker på att Overledger kommer att fungera som det ekosystem på vilket det framtida ekosystemet för den digitala ekonomin kommer att växa.

Med tanke på hur svårt det är att komma med en korrekt förutsägelse av kryptovaluta bör du aldrig fatta några beslut som påverkar din ekonomi före en djupgående marknadsanalys. Investera inte mer än du har råd att förlora.

CoinQuora förutspår att Quant kommer att springa tillsammans med tjurarna och passera sin rekordnivå på $428. Digital Coin Price förutspår att QNT-tokenen kommer att passera $170 i slutet av detta år.

Looks like #QNT is finally breaking out above $130. If we flip this level to support we could see $180 fast. I will buy a decent amount when we do. Target remains $1000+. $QNT #XRP pic.twitter.com/nl0g7AVMSk

— 2024Bullⓥ (@2024Bull) March 24, 2022