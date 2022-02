Radicles livepris idag är $7,29 med en 24-timmars handelsvolym på $306,5 miljoner. Radicle har ökat med 44,50% under de senaste 24 timmarna. Om du attraheras av unika funktioner och vill lära dig hur och var du kan köpa Radicle, är den här guiden för dig.

Eftersom RAD är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa RAD med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa RAD just nu, följ dessa steg:

Vi föreslår eToro eftersom det är en av världens ledande multi-asset handelsplattformar, en börs och plånbok allt-i-ett med några av de lägsta avgifterna i branchen. Den är också nybörjarvänlig och har fler betalningsmetoder tillgängliga för användare än någon annan tillgänglig tjänst.

Du måste skapa din plånbok, ta reda på din adress och skicka dina mynt dit.

Gå till Uniswap och anslut din plånbok till den.

Nu när du är ansluten kan du byta till 100-tals mynt, inklusive {coin].

Radicle är ett decentraliserat nätverk för kodsamarbete. Dess uttalade uppdrag är att utveckla säker, motståndskraftig, suverän infrastruktur för gemenskaper med öppen källkod som inte är byggd på plattformar, utan uteslutande på öppna protokoll.

Genom Radicles protokoll kan utvecklare samarbeta kring kod utan att förlita sig på mellanhänder.

Radicles peer-to-peer-nätverk underlättas av ett opt-in ETH smart kontraktssystem som tillåter globala namn, decentraliserade organisationer och protokoll att hjälpa underhållare att upprätthålla sitt arbete med öppen källkod.

Sedan lanseringen i beta, har ekosystemet sett över 1 000 projekt lanseras på nätverket. Dessa har väckt stort intresse från den kollektiva Web3-gemenskapen.

Med tanke på hur svårt det är att komma med en korrekt förutsägelse av kryptovaluta, bör du aldrig ta några beslut som påverkar din ekonomi före en djupgående marknadsanalys. Investera inte mer än du har råd att förlora.

Enligt Price Prediction kommer priset på Radicle att fortsätta växa. År 2022 är det lägsta som den kommer att nå $7,47. Det ser ut som att den nästan är där med tanke på det nuvarande priset. Den kan gå upp till $8,24.

PP förutspår att Radicle kommer att handlas för minst $11 år 2023 och minst $15,78 år 2024. Den kan gå upp till $18,82 det året. 1 Radicle kommer att nå minst $22,65 år 2025, ungefär tre gånger det nuvarande priset.

